2022年冬季日劇精選　濱邊美波首演醫療劇　松本潤孖上戶彩做夫妻

在秋季日劇漸漸播畢後，轉眼間2021也要結束啦～這代表2022冬季日劇也即將開播，這一檔可以說是滿滿的女子力，不只有實力派演員黑木華、高畑充希，還有新生代的濱邊美波、清原果耶，應該可以讓大家在新的一年就能有新的開始啦！



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《部長與社畜的焦急羅曼史》

首先開播的就是由漫畫改編的同名作品《部長與社畜的焦急羅曼史》(部長と社畜の恋はもどかしい)，由中村百合香和竹財輝之助主演，講述的是每天加班的OL丸山真由美，偶然在營業部的新年會上遇見了總時準時下班的總務部部長堤司治，兩個對工作有著完全不同想法與方法的人，就這樣意外展開了一段辦公室戀愛。

《Gossip#她想知道真正的○○》

實力派演員黑木華這季化身近年來常見的「暖桌記者」凜凜子，也就是不用實際取跑新聞，在網路上收集與改編熱門新聞的編輯，為了增加點擊率而不擇手段。

雖然凜凜子曾經懷疑過這份工作的價值，但在過程中她漸漸發現了所做之事的意義，同時也和溝端純平、野村周平所飾演的同事有著令人心動的互動，對於生活在網路時代，經常透過SNS獲得新知識與進行社交的你我，應該會有不少共鳴。

《心動迎戰Song！》

剛剛結束NHK晨間劇《歡迎回來百音》，就馬上投入TBS電視劇的清原果耶，這次化身成夢想成為跆拳道選手的木皿花枝，卻因為某些原因而跌入人生最低潮，就在此時遇見了由間宮祥太朗飾演的失意創作歌手蘆田春樹，兩人決定談一場戀愛，但沒想到菊池風磨飾演的青梅竹馬也在此時捲入了這場愛情，而且花枝其實隱藏著不為人知的祕密？！

清原果耶在《我的事說來話長》中飾演青春可愛的高中少女，在《歡迎回來百音》飾演為了成為氣象預報士努力追夢的女孩，這回則是要化身面對失敗與挫折的女子，相信有在關注她的觀眾，一定有深刻感受到她一步步的成長，也非常期待這次的演出！

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《Doctor White》

睽違一季再度回歸小螢幕的濱邊美波，這次接演的是帶點奇幻風格的醫療劇《Doctor White》，飾演是某天倒在地上被發現的女子雪村白夜，全身上下有著雪白的肌膚與衣物，沒有任何記憶，也沒有在社會生活的常識與經驗，但卻有著過人的醫療常識與專業技能，藉此進入總合診斷協議隊伍（CDT），開始一段全新旅程。

過去大多接演推理、戀愛劇的濱邊美波，這次首度接下醫療劇，表示自己非常興奮，因為一直都很喜歡醫療劇，加上這次飾演的主角雪村白夜，有著非常特別的人物設定與特殊能力，更多了幾份神祕氛圍，而原作作者樹林伸也表示濱邊美波跟雪村白夜的形象非常符合，大家不妨可以再播出先去找原著來看看喔！

《亂來！我居然會成為社長》

由高畑充希主演的冬季日劇《亂來！我居然會成為社長》，講述的是30歲的OL高梨雛子入社「RELATION GET」八年，在擔任秘書的四年間經常被松田翔太飾演的社長淺海寬人呼來喚去，但她總是帶著正向能量以笑顏面對，只是日復一日過去，她越來越覺得這樣的日子似乎沒什麼意義。

某日她居然突然被委為子公司「RELATION FOODS」的社長，更要和與自己個性完全不同又任性下屬大牙涼（志尊淳 飾）鬥智，原以為人生進入一場惡夢與挑戰的她，卻意外迎來了一場戀愛？

《逃亡醫F》

冬季日劇中還有另外一部醫療劇，是由成田凌所主演的復仇劇《逃亡醫F》，故事講述的是一位天才腦外科醫生藤木圭介被誣陷殺害女友而成為通緝犯，為了找出真相，他放棄了身分與地位，以鳴海健介的身分開始逃亡，在過程中遇見了許多需要他專業醫療知識與能力拯救的人們，也在他生命中展開了全新的一頁。

《不能相愛的兩個人》

接著是由高橋一生與岸井雪乃主演的深夜日劇，講述的是不懂戀愛與性的咲子，在某天前往量販店現場看公司後輩策劃商品時，偶遇了店員高橋羽，在得知了他是個對於戀愛與性都沒興趣的人，加上母親不停催促她結婚後，決定搬出老家，與高橋開啟一段「無性戀」的同居生活......。

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《隔壁的阿力》

最後也是最吸睛的新日劇夫妻組合，是由松本潤與上戶彩演出的《隔壁的阿力》，這也是兩人首度共演日劇，故事講述的是做事情總是漫不經心的中越力，卻對別人的事情多有關心，甚至可以說是到了愛管閒事的程度，因此也在人生中增添了許多不需要的煩惱。

而飾演他妻子中越燈的上戶彩，總是溫柔地在一旁勸告與幫助中越力，也希望當名人寫手的中越力能夠早日寫出屬於自己的小說，在背後默默當著他強大的依靠。上戶彩也提到自己雖然認識松本潤已久，但是演對手戲的時候還是會有點害羞，但也看到了松本潤許多不為人知的可愛面貌，還請大家多多期待！

2022冬季日劇即將開播，你要追哪一部？

看完以上幾部2022冬季日劇的精選推薦，你最期待的是哪一部呢？本季可以說是各個職場與個性的女性角色大放異彩的一季，相信各位觀眾一定也能找到自己喜歡、有共鳴的題材，準備好就一起來追劇吧！

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