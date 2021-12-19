4大「偽裝結婚」日劇盤點　《逃恥》紅遍亞洲　坂口健太郎結婚了

近來幾季有不少與結婚相關的題材，像是今年的夏季日劇《離婚活動》、秋季日劇《只是在結婚申請書上蓋個章而已》等等，其中也不乏以合約為前提的「契約結婚」日劇，一起來看看吧！



《只是在結婚申請書上蓋個章而已》

由坂口健太郎和清野菜名主演的秋季日劇《只是在結婚申請書上蓋個章而已》，講述的是為了守護不能公開初戀的男主角百瀨柊，以幫忙還債為條件要求女主角大加戶明葉和自己結婚，而開啟了一段有笑有淚的愛情故事。

本劇改編自漫畫家－有生青春還在連載中的同名漫畫作品，雖然日劇情節安排有稍微改變，但主旨不外乎還是在探討日本社會對於結婚、家庭的觀念，每個角色都有著非常不同的個性和成長背景，所以劇情可以說是情理之內，偶有意料之外。

▼▼▼即睇4部「契約結婚」日劇！▼▼▼

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《逃避雖可恥但有用》

說到契約結婚的日劇，當然不能不提2016年紅遍亞洲的《逃避雖可恥但有用》，這部可是超級經典之作，不只將結婚契約化，更將家庭主夫／婦的日常工作視為是有薪勞動，大大挑戰了現今的社會價值觀。

而主角新垣結衣和星野源演出時就是非常受歡迎的螢幕CP，充滿各種粉紅泡泡，在今年SP播出後，在現實生活中更正式宣布結婚，不只讓所有觀眾又驚又喜，更讓整個日本股市撼動，只能說真的是戲裡戲外都很精采！

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《偽裝夫婦》

再往前推到2015年也有類似題材的日劇，是由天海祐希主演的《偽裝夫婦》，不過這部劇比較特殊，講述的是女主角嘉門尋在偶遇25年前交往的前男友超治（澤村一樹 飾）後，為了幫助完成母親心願偽裝結婚，卻意外發現多年前兩人分手的真實原因。

如果你是對於多元性向議題比較關注的人，就非常推薦你看這部由遊川和彥編劇，一開始設定為「一對百合一對GAY」的故事，裡面討論了許多對於男女關係、婚姻的概念，也希望挑戰與突破社會上所謂的「正常」，不過喜不喜歡最終結局，就見仁見智囉。

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《〇〇老婆》

這部同樣是遊川和彥在2015年的編劇作品，由柴崎幸主演，製作班底則《女管家三田》的原班人馬，故事一開始不說明，而是以神秘不明的故事與人設來呈現，因此播出前後都有頗高的討論度。

不過在第二集時就可以看出柴崎幸飾演的光，是以契約為前提和男主人久保田正純偽裝結婚，甚至每三年會更新一次契約，藉此來討論婚姻與夫妻相處的關係，也有不少描繪家庭與成員相處的劇情，不過因為後期主旨有點偏，所以被認為是演員佳但劇本不夠好的作品。

看完以上4部「契約結婚」日劇，應該不難發現「結婚」這件事無論是在哪個國家，都是一件非常具有討論性的話題，你對結婚的看法是如何呢？是僅僅是在紙上蓋章的形式或是終生承諾呢？

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