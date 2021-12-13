在疫情下，在家中看劇集成為很多人的生活樂趣之一，使得Netflix這個網路串流影片服務變得更受歡迎。雖然串流平台有很多，但Netflix憑著出色的原創作品而贏得很好的口碑。這次就來為大家推薦15部已經開播或宣布開拍的Netflix日劇及電影，除了因為第一季大受好評而決定續拍的今際之國的有栖之外，還有甚麼備受期待的日劇呢?來看看推薦清單吧！



1. 電影 淺草小子

由大泉洋及柳樂優彌演繹日本著名搞笑藝人北野武的傳奇故事。由同樣是搞笑藝人的劇團一人(劇団ひとり)負責劇本與監督，以昭和40年代淺草為舞台。

柳樂優彌飾演的是從大學輟學的武，來到人稱「搞笑殿堂」的淺草法蘭西座，成為培育出人氣藝人東八郎及萩本欽一的深見千三郎(大泉洋飾)的弟子，描寫兩師徒的羈絆、各種充滿個性及才能的藝人，見證北野武如何成為聞名的藝人及電影導演。參演的演員還有門脇麦、鈴木保奈美等實力派。

預定開播日期：2021年12月9日

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2. 日劇 新聞記者

改編自東京新聞報章的記者望月衣塑子的同名小說，米倉涼子會飾演一名年輕的新聞記者松田杏奈，被認為是新聞業界的異端分子的她，不畏強權積極向官員發問尖銳問題，又會深入調查到底，貫徹其正義把真相呈現在人們面前。

這部小說其實也曾經改編為電影，而且獲得不少好評，這次由同一位導演再次執導日劇版，而且米倉涼子跟這種強勢的職業性女性角色太適合了，一定會擦出很好的火花！共演者還有兩位人氣男演員綾野剛及橫濱流星，可是很有看頭喔！

預定開播日期：2022年1月13日

3. 日劇 今際之國的有栖

改編自同名少年漫畫，由人氣演員山崎賢人、土屋太鳳主演。故事講述男主角有栖良平是名輟學的無業人士，整天沉迷線上遊戲。有一天，他與好友苅部與張太意外地踏入了詭異的世界(今際之國)，還捲入一場遊戲中，要一直通關才能繼續生存下來，失敗的話則要賠上性命。

故事設定非常有趣，每集的遊戲闖關也緊張刺激，讓人會想追看下去。在2020年12月10日於Netflix播出後也馬上大獲好評，不到一個月便宣佈會開拍第二季。第二季已落定會在2022年開播，在上線前快來把第一季追起來！

第二季預定開播日期：2022年12月

4. 日劇 金魚妻

改編自同名漫畫，由女演員篠原涼子及EXILE與三代目 J SOUL BROTHERS成員岩田剛典挑戰大膽的不倫題材，描寫因為抱著不同事情的女性的禁斷戀愛。

篠原涼子飾演的女主角平賀櫻因為一些事故而放棄了當理髮師的夢想，跟營運多家理髮店丈夫桌彌(安藤政信飾)結婚，表面上櫻好像過著讓人羨慕的生活，但背後卻承受著丈夫的DV及精神暴力而過著痛苦的日子。

有一天她來到金魚店認識到店長春斗(岩田剛典飾)，春斗受到過去影響而抱有自卑感，他溫柔地容納了受傷的櫻，開展了命運的相遇。在預告片中可以看到男女主角刺激大膽的演出，讓人心跳加速。

預定開播日期：2022年

5. 日劇 檜山健太郎懷孕了

由Netflix與東京電視台共同企劃及製作，改編自同名漫畫，以男性可懷孕的世界為設定！

在劇集中，男女性都可懷孕及出產，男主角檜山健太郎(斎藤工飾)是在廣告代理店工作的精英，他沒有特定交往，隨意地享受人生。然而，有一天他被醫生告知自己竟然懷孕了，檜山認為對象應該是比起結婚更重視工作的寫手瀬戸亞季(上野樹里飾)，但亞季得知檜山懷孕後說出「這真的是我的孩子嗎？」完全逆轉了現實的男女立場。

在沒有心理準備下迎來孩子的二人、受到懷孕症狀而痛苦的檜山等等，以孕夫的視點去看這個世界，讓人反思各種社會問題。看到斎藤工捧著大肚子的姿態還真的有點衝撃，好奇故事會是怎樣的走向。

預定開播日期：2022年

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6. 電影 我的櫻花戀人

改編自同名戀愛小說，原著在2017年發售，因讓人感動落淚而變得熱賣，在加上日本抖音TikTok上點燃人氣，大賣50萬部！而擔任男主角朝倉晴人的傑尼斯偶像中島健人也表明是原著的粉絲，更大讚劇本每一字詞都像櫻花般美麗。

故事講述晴人因為喜歡美容師的有明美咲(松本穂香飾)而鼓起勇氣邀請她約會，而且為了成為配得上美咲的人，也重拾起已放棄的攝影師夢想。然而美咲卻患上了比一般人快幾十倍老去的奇難雜症，沒法與喜歡的人以相同的速度共度歳月，二人會怎樣面對，並發展出美麗的戀愛故事呢？

預定開播日期：2022年

7. 日劇 First Love 初戀

宇多田光非常有名的日文歌曲《First love》，就算不熟悉JPOP歌曲也可能有聽過，這是宇多田光發行的第三張單曲，同時也是日劇《魔女的條件》的主題曲。

歌詞唱出對於初戀的難忘。而在2018年發行了另一首歌曲《初戀》，與英文歌名《First love》相呼應，有「第二次初戀」的意思，將無法傳達的情感化為任誰都了解的話語，將無法表達的思念化為任誰都會感到親切的旋律。

這次就把兩首歌的概念改編成日劇《First Love 初戀》，還請來兩位實力派演員佐藤健及滿島光演出。故事講述女主角目標成為空中服務員卻因為各種意外而命運多變，男主角則本來是航空自衛隊的機師卻後來踏上別的路途，二人橫跨20年的一場戀愛。

預定開播日期：2022年

8. 日劇 幽遊白書

富樫義博的經典動漫作品，故事講述男主角浦飯幽助為救一名小孩而在交通意外中死亡，卻得到重生的機會，作為「靈界偵探」而回到人間，並為靈界解決不少案件。

這是作品首次日劇化，目前還未宣布由誰主演，只知道會把男主角高中生的設定更改，並由製作《今際之國的有栖》團隊負責拍攝。有不少粉絲表示舞台劇版本的演員還原度很高，希望Netflix可以直接考慮用他們呢！

預定開播日期：2023年12月

9. 電影 墜入戀愛的家

山下智久離開尊尼事務所後難得拍攝日本作品，改編自韓國大受歡迎的戀愛電影《建築學概論》，他飾演建築家男主角的伊吹。

在2002年，18歲的伊吹以成為建築家為目標而在都內的大學學習，並遇上美麗又充滿魅力的女性李由梛，二人度過了一段美好的時間並約定將來會興建由梛的家，然後二人便分開了。

在19年後，經歷了離婚、父親的生病等背負著各種人生苦惱的由梛再次出現在伊吹面前，委託他在西伊豆町興建新家，二人的距離也再次慢慢走近… 在韓國上映53天觀影人數就突破400萬人次的人氣原作，這次改編還真是讓人很期待啊！

預定開播日期：未知

10. 日劇 相撲聖殿

以相撲手為主題的原創故事，由元專業格鬥家兼演員一之瀨亙主演，共演的還有染谷將太、小雪等等。

男主角猿櫻是一個對相撲不感興趣，卻因為體型及格鬥技的才能而被金錢吸引加入到相撲部屋(日本培訓相撲力士的組織)，由掌門人給他訓練成專業相撲手。為了拍攝這部劇，男主角及其他演相撲手的演員都花了一年時間去改造體型，及花半年去學習相撲，十分認真，戲內戲外都充滿熱血！

預定開播日期：未定

接下來介紹一些已開播的Netflix日劇，題材及演員陣容都很吸引喔！

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11. 日劇 全裸監督2

由山田孝之主演的日劇《全裸監督》第一季在2019年8月上架，改編自日本著名成人影片導演村西透的自傳，演繹出一個在80年代改變日本成人影片產業的故事。因為題材充滿禁忌性又特別，加上演員們超逼真的的演出，雖然是成人題材卻又帶點熱血，讓第一季大受歡迎，馬上宣佈開拍第二季！

而第二季除了使用原班人馬，包括山田孝之、森田望智、滿島真之介等人，而女主角則是恒松祐里，飾演和村西透結婚的AV女優乃木真梨子，還有西內麻里亞、前AKB48成員増田有華等人會出演，講述村西透想要發展衛星電視成人片頻道的故事。

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+ 17

12. 日劇 東京星夢

以網紅、追夢為主題的劇集，由池田依來沙飾演。女主角百田夏目原本是個懷抱夢想的年輕女演員，但來到東京卻受到挫折，寂寂無名。

一次的機會下，她意外地被著名女攝影師奈良里美(中谷美紀飾)拍下照片並上傳到社交平台，讓夏目因此一夜成名，粉絲大增，但在變得人氣的同時各種煩惱與問題也伴隨而來，讓人一邊看一邊反思社交平台的能力，被粉絲數量綁架的心理等等，很適合年輕一代看。這部劇集還有日本著名攝影師蜷川實花執導，華麗的畫面也很有看頭！

13. 日劇 翱翔於天際的夜鷹

改編自同名少女漫畫，原著曾獲選為《這本漫畫真厲害！》女性篇第5名。

故事講述由清原果耶飾演的女主角小日向亞由美是個開朗又善良的女高中生，也與青梅竹馬水本公史郎(尊尼事務所Johnny’s WEST成員神山智洋飾)交往。她的同班同學海根然子是個外貌不太好看、性格陰沉的女生。

有一天亞由美收到然子的自殺宣言來電，於是趕往現場想要拯救對方，卻意外地互相交換靈魂！被奪走了容貌與男友的亞由美一邊尋找恢復的辦法，眾人的關係也慢慢產生了變化。不似一般的青春校園故事，最後的劇情展開也讓人感到驚喜，十分有趣！

14. 日劇 深夜食堂：東京故事

自2009年從漫畫改編成日劇，一直大受好評的《深夜食堂》系列，在Netflix可以看到兩季的原創故事。

故事講述小林薰飾演的男主角本名、出身、經歷全部不明，只知道他在20年前接下「食堂」成為第二代老闆。這家食堂位於新宿街頭的後巷中，只在深夜營業，菜單的選項雖然不多，但只要老闆能製作出的料理都可以點。

每集有不同的客人到訪，從客人與老闆的交流中發展出不同故事，讓人看著感到窩心溫暖。想要看劇放鬆療癒一下的話，絕對不可錯過這部！

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15. 日劇 只有我不存在的城市

另一部由人氣動漫改編的日劇，由古川雄輝、優希美青、白洲迅等演員主演。

男主角藤沼悟是一名漫畫家，同時擁有稱為「重播」的穿越時空能力。有一天，他的母親目睹了18年前一宗綁架案的犯人真實身份，更懷疑犯人與悟的同學雛月加代的遇害事件有關，然後母親便被人殺害，而悟則被嫁禍成弒親兇手。為了阻止事件的發生，他利用能力回到過去，以小學生的狀態決意找出犯人。故事充滿懸疑性，節奏也很明快，一邊看劇一邊猜誰是犯人很過癮。

Netflix出品的日劇就是題材新穎，品質又有保證。2021年~2022年太多想要看的劇集了，有這些劇集就不怕無聊了！

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