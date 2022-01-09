朴敘俊近4千萬豪宅再成熱話　家設私人電影院游泳池勁誇張

朴敘俊近年人氣急升，甚至獲邀參與Marvel電影拍攝，吸金力驚人。朴敘俊早在2018年購入首爾清潭洞一豪宅時，已因曾造成熱話。最近這個價值58億5千萬韓元的豪宅再一次引起關注，人人都羨慕這位高富帥的生活。



朴敘俊居住的「Sangji Ritzvil Caelum」是韓國有名的貴價樓。（網上圖片）

朴敘俊於2018年購入清潭洞「Sangji Ritzvil Caelum」二期一豪宅，當時售價高達58億5千萬韓元（約3,810萬港元），有指短短三年多，已升值至64億5千萬韓元（約4,200萬港元）。現時朴敘俊居住的單位足足有超過3千呎，共有三個房間及兩個浴室。從豪宅的示範單位照片可見，單是大廳已相當寬敞，放下L字型梳化後亦尚有大量空間。

從示範單位照片可見，空間非常寬敞。（網上圖片）

有指豪宅所有裝修都是售前已預備好，所使用的物料都是來自世界各地的高級品牌，屋苑亦配套有哥爾夫球場等。可能讀者覺得只是一般豪宅的配備，但相傳朴敘俊的家就連私人電影及院游泳池都有，因此他經常會邀請BTS防彈少年團V和崔宇植等聚會。豪宅雖然建於高速公路旁邊，但由於隔音設備和保安完善，加上能飽覽漢江美景，所以是吸引了不少名人居住，包括崔智友等。

有指朴敘俊的豪宅甚至有私人游泳池。（IG/@bn_sj2013）

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