羅志祥復出表演幕後花絮曝光　上台前壓力疑爆煲　黑超背後眼濕濕

【羅志祥／小豬／復出】羅志祥2022年以花蓮跨年晚會舞台做為復出的起點，9日也在Youtube頻道上公開這次演出的幕後花絮，可以看到他在上台前很緊張，聽到現場觀眾的尖叫聲，更是讓他眼淚差點奪眶而出。



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羅志祥為了花蓮跨年晚會的演出，準備了很久，到了現場在後台準備時，嫲嫲也特地到場為他加油打氣，距離登場還有30分鐘時，他難掩緊張的心情，躲在角落跟自己說話打氣，甚至聽到現場觀眾的歡呼聲，眼淚忍不住在眼眶中打轉，期間更是不斷拍打胸膛，激勵自己。

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最後，羅志祥對於過去2021年希望把一切不好的、悲傷的、難過的、疫情等全都沖到馬桶裡沖掉，然後開心的迎接2022年。

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