《新倚天》曾舜晞新劇演靚仔醫生　同《雁歸西窗外》梁潔再續前緣

內地浪滿輕甜劇《我可能遇到了救星》，故事講述面冷心熱的兒科醫生葉時藍（梁潔 飾），與人生勝利組的陸昭西（曾舜晞 飾），在充滿疑難雜症的醫院裡，如何打破芥蒂，一同守護醫院與病患。該劇集結了《變成你的那一天》梁潔、《嘉南傳》曾舜晞，兩人繼《雁歸西窗外》後再次同台大鬥演技，好默契的他們，這次又會帶來哪些驚喜，值得觀眾一起期待！
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《我可能遇到了救星》劇情簡介
霉運降臨！剛剛來到桃源村診所報到的葉時藍（梁潔 飾），就與空降的診所院長陸昭西（曾舜晞 飾）結下不解之緣，更陰錯陽差的成為他的「臨時助理」！面對醫院經營、病患救治等各種疑難雜症，個性南轅北轍的兩人，在不斷地磨合中慢慢走近，也更深刻地體悟到身為醫生「救死扶傷」的使命！
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