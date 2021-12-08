林峯擔正大陸劇集《也平凡》演連環殺人狂　同張國立鄭愷大鬥演技

【林峯／也平凡】大陸劇集《也平凡》講述刑警季凡（鄭愷飾）調查一起連環殺人案，牽扯出一樁27年前的舊案，而殺人兇手正是自己的父親季廷山（張國立飾）和哥哥季平（林峯飾）。



《也平凡》讓鄭愷與張國立又再續父子情，另外一個亮點是有別以往角色而演出連續殺人魔的林峯，偏偏與鄭愷是親兄弟，三人角色都充滿反差張力，老戲骨演員與新生代實力派的激盪又會在劇中如何展現呢？拭目以待吧!

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《也平凡》劇情簡介

刑警季凡（鄭愷 飾）與隊長熊振男（種丹妮飾）、法醫趙清妍（湯夢佳飾）等人聯手展開調查一起連環殺人案，並且還牽扯出一樁27年前的舊案，當被時光掩埋的真相緩緩揭開後，殺人兇手正是與季凡朝夕相處的父親季廷山（張國立飾）和哥哥季平（林峯飾），隨著季廷山被捕，季平負傷逃到海外；季凡一邊追查季平的下落，一邊還要完成組織上委派的臥底任務，找出隱藏在三大黑幫家族幕後的操控人。在捷克警方的協助下，季凡終於查到操控人真實身份，同時季平的目標也是操控人，這一切都與倆人的過往有著千絲萬縷的關係。

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上映資訊

拍攝期間：2018.04.26~2018.08.17

開播時間：2021.12.6

頻道平臺： 百視TV、東方衛視

導演： 韓博文

主演：鄭愷、張國立、林峯、呂涼、種丹妮、湯夢佳、郭耘奇



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