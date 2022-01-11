「翻版吳彥祖」徐俊逸傳離巢三個月　突重返TVB如常報新聞引關注

近年在now TV和無綫（TVB）引發主播離職潮，除了王俊彥、賴凱靖、何駿彥和姚子羚的妹妹饒慧珊及李文欣等多名主播接連離開主播枱，有「翻版吳彥祖」之稱的徐俊逸（Johnny）於10月時亦有指低調離開TVB結束主播生涯。不過，有觀眾發現徐俊逸日前突然再以無綫新聞台主播身份報道新聞，低調離巢三個月後突然回巢引起外界關注。
徐俊逸於2020年由nowTV過檔TVB，由於外貌被指酷似朱敏瀚和吳彥祖而極速引起網民關注，然而他於10月卻傳出已離巢的消息。離奇消失三個月後，卻又突然於上周六（8日）晚上在無綫新聞台如常報道新聞，突然再現身令不少觀眾嚇了一跳，對於是徐俊逸是放大假後回歸、還是他離職後又再回巢深感好奇。
nowTV、TVB新聞主播爆離職潮 至少五人離巢包括姚子羚妹妹饒慧珊
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