隋棠溫昇豪拍《犀利人妻》後爆紅　12年後凍齡再續前緣演夫妻

現年41歲的台灣名模隋棠與男演員溫昇豪於12年前憑一套《犀利人妻》紅爆全亞洲，兩人當年在劇中離婚收場令不少劇迷深感可惜，事隔12年終再續前緣在新劇《親愛壞蛋》中再演夫妻，不過今次這對舊拍檔終於不用再嗌交，而是做一對感情相當好的夫妻，並有一個正值青春期的女兒。



隋棠與溫昇豪12年前在《犀利人妻》中離婚收場。（《犀利人妻》劇照）

隋棠和溫昇豪以往已合作過三套劇集，今次是繼《那一年的幸福時光》、《偷心大聖PS男》和《犀利人妻》之後第四次合作，隋棠日前出席發布會時透露與溫昇豪早就默契十足，一個動作一個眼神就能夠明白，不需要培養：「昇豪是安全感的存在，知道他在就可以放心表演，知道他永遠接得住！」12年後的隋棠和溫昇豪，外貌亦與當年沒有太大的分別，凍齡能力驚人！

隋棠與溫昇豪12年後再續前緣。（CFP）

隋棠和溫昇豪在《犀利人妻》劇集版和電影版中分別飾演「謝安真」和「溫瑞凡」，未知是否兩人是否太入戲的緣故，在新劇中叫「莊俊傑」的溫昇豪竟然叫飾演「韓真真」的隋棠做透露「安真」，不過他則解釋道：「我故意的啦！」兩人還透露緣份的開端，原來是由當年黃子佼邀請兩人拍網劇《為愛發電》而展開。

《親愛壞蛋》由温昇豪、隋棠與六月、修杰楷主演。（CFP）

《親愛壞蛋》由温昇豪、隋棠與六月、修杰楷主演，分別演繹兩對不同夫妻與家庭，探討關於愛、謊言、夫妻及親子間的各種難題，呈現每個角色「親愛」與「壞蛋」的兩個面向。

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