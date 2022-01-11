李多海5000呎豪宅曝光奢華感爆燈　6房4廁豪裝廚房大口食榴槤

曾出演韓國電視劇《大話妹》（My Girl）的37歲韓國女演員李多海，近年將重心移往中國內地發展，四年在韓國未有新作品的她近日出演真人騷《全知干預視角》公開私底下的生活模樣，不但大方在鏡頭前以剛起床的素顏面目示人，甚至敷住面膜食榴槤大展豪邁的一面之外，其5000呎的豪宅內部亦曝光於鏡頭前，引起網民熱烈討論。



李多海近日出演真人騷《全知干預視角》。（《全知干預視角》影片截圖）

李多海的豪宅位於首爾江南區論峴洞，是2012年落成的高級別墅，她的單位建築面積491平方米、實用面積240平方米，是李多海2013年的以25億9400萬韓元（約1700萬港元）買入的。按節目公開的片段所見，李多海家有六個房間、四個廁所，客廳和走廊都相當有空間感，由裝修到件件的藝術品都營造出滿滿奢華感，彷彿讓人置身於酒店總統套房之中。

李多海的豪宅位於首爾江南區論峴洞，奢華裝修彷彿讓人置身於酒店總統套房之中。（《全知干預視角》影片截圖）

李多海大方在鏡頭前以剛起床的素顏面目示人，甚至敷住面膜食榴槤大展豪邁的一面。（《全知干預視角》影片截圖）

另外，李多海的家還有一個寬敞的工作空間和大型衣帽間，除了有極大的收藏空間放衫褲鞋襪之外，手袋、帽子、首飾和太陽眼鏡等等都一一陳列於眼前，盡顯女明星的架勢。 據悉，李多海的這個單位單單是管理費已經要100萬韓元，同類型的單位現時更已升值至48至50億韓元（約3100萬至3300萬港元），比起她初初買時升近兩倍。

下集李多海的男友SE7EN將現身。（《全知干預視角》影片截圖）

兩人將大談拍拖6年的點滴。（《全知干預視角》影片截圖）

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