50歲黎姿素顏拍片教護膚　假眼睫毛太濃密網民嚇親狠批似曱甴腳

不少女士都為了節省化妝時間、以及在淡妝或素顏時顯得雙眼更有神而去植眼睫毛，不過本來就已經天生麗質的黎姿（現名：馬黎珈而）卻似乎被因此而拉低顏值，令一眾網民慨歎：「唔做好過做」。
Gigi周不時都會在「小紅書」拍片分享扮靚心得，日前她公開一段自己妝前護膚的影片，一身居家look示人的她穿起浴袍又紮起頭髮仍依然難掩一身的貴氣，而且素顏上鏡更突顯她白裏透紅的少女肌膚，50歲依然令人驚艷。不過，雖然平時化好妝的Gigi雙眼水汪汪又炯炯有神，卻有網民批評影片上的Gigi雙眼大跌watt，認為她的眼睫毛在素顏的情況之下顯得過份濃密，驟眼看更十足曱甴腳：「看着有點不自然」、「有一點點嚇到」。
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