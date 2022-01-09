七線人棄王｜曾志偉開綠燈打破框框搞創新　畀五位七線藝員擔大旗

曾志偉自從獲委任為無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼再躍升為總經理（節目內容營運）後，在TVB多個平台的節目製作均作出了多方面的大膽嘗試，除了為觀眾提供更多既貼地又新鮮選擇，亦希望能多給一些有潛質的新舊藝人機會。將於本周六（15日）晚首播的綜藝節目《七線人棄王》，就是曾志偉聚集了逾200名藝人、以及綜藝科所有編劇及導演共100多人齊齊集思廣益之下所構成、望能擺脫「藝人是被動的」框框的節目。



《七線人棄王》將於本周六（15日）晚首播。

《七線人棄王》顧名思義是由一班自命「七線」的藝人擔大旗，包括「角色死亡率高達100%」的陳俊堅、「演出作品超過100套、但對白未必夠100字」的鄭雋熹、「古惑仔專員」程浩駿、「御用禮儀先生」林浩文，以及「永遠的舞男」姚宏遠。除了擔正藝人名單夠晒「破格」，節目的自嘲式開場白亦相當搶眼球：「每年都有成千上萬嘅人發明星夢，以為報讀訓練班就可以劇接劇做男主角一炮而紅，咁諗你就可以返鄉下打乒乓波。」單是開場白已感受到節目有多絕核與好玩。

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該節目講述以上五位「人棄王」如何排除萬難求見總經理曾志偉、賣橋兼搲預算拍攝出集無底線自爆式tvb、真人騷、挑戰、大整蠱及短劇等多種元素，並在林盛斌、張振朗、周嘉洛、陳瀅、戴祖儀、丁子朗、蕭正楠的幫忙、及樂易玲的打氣下，直搗男廁向志偉埋手，並在志偉繁忙之時拿出建議書瘋狂推銷。志偉雖然先嚇一跳，但當看到五人如此有誠意兼有創意時，亦馬上爽快答應支持開拍《七線人棄王》，一個破格的綜藝節目就因此因而誕生。而林盛斌與張振朗為了力撐「人棄王」，更扮鬼扮馬上陣，相當惹笑。

問到五人節目中的賣橋過程是否100%反映現實時，他們笑謂：「其實係綜藝科嘅高層留意到我哋有自己拍片放上網，就叫我哋返去見面，本身想我哋幫手做《勁歌金曲》其中一個環節，後來傾傾下直情話可以畀個節目我哋試吓，佢哋問我哋得唔得，我哋梗係話得啦！」「人棄王」五子又謂接獲「重任」後，即天馬行空地想了一大堆橋，既有無厘頭的、亦有「玩命遊戲」，他們坦言要多謝公司給予機會：「多謝公司近年真係畀咗好多機會新人，雖然因為疫情關係，好多配套未必齊全，但反而因為咁，我哋試拍咗好多唔同嘅item，希望個節目出咗街，大家會覺得好玩、多元又有新意。」