吳若希豪宅超大睡房曝光有L型大化妝枱　床頭空間闊落到可以跳舞

歌手吳若希早前接受港台31新節目《睡眠BB瞓冧D》訪問，讓主持阿O和林燕玲直擊豪宅超大睡房，吳若希自爆個人物品睡房大部分都估去睡房大量空間，老公Alex只佔少數，她說：「佢少嘢嘛！衫都放晒入櫃桶，我就有衣帽間，哈哈！」但對比節目直擊畫面，由於是超大睡房，雖然口講佔去大量空間，但睡房仍然非常闊落，睡房可以三邊落地是基本條件，房門口有落地大鏡，旁邊有雜物架堆到上天花板，角落有「L」型大化妝枱，床邊有地毯愛犬Honey睡覺，餘下空間仍然寬敞到可以跳舞！

吳若希睡房有「L」型大化妝枱。

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吳若希注重睡眠質素，特別特別訂製枕頭，每日約8點多起身，放假就有午睡習慣。至於細仔就與外傭姐姐瞓同一間房，又會鼓勵仔女開窗瞓，習慣在少量嘈音下入眠，以免養成易醒體質。

吳若希接受林燕玲訪問，睡房夠大睡床當然可以三邊落地。

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