演員．門｜58歲葉童自爆受年齡歧視　穿短裙卻被誤解「為咗騷腳」

葉童過去曾經演活不少絕世美女角色，但58歲的她近年卻屢次被外界批評變得太老氣美貌不再，昨日（10日）她在游學修及陳湛文主持的ViuTV訪談節目《演員．門》擔任嘉賓時透露，正正因為年紀大這一點幫助了自己不少：「就係好彩我年紀大，所以先啱啱接到兩部戲！」



葉童在ViuTV訪談節目《演員．門》擔任嘉賓。（《演員．門》影片截圖）

貴為兩屆影后的葉童不但演技實力紮實，更是出了名的圈中美人，她17歲踏入演藝圈時就以驚世美貌一鳴驚人獲邀演多個美人角色，但經過時間和歲月的洗禮，現時的葉童所演的角色不外乎都是媽媽、太太等這類需要人生歷練的角色。她坦言外界總是喜歡將年齡數字施加在自己身上令她帶來不少困擾，更覺得這些標籤有歧視意味：「有一次我着咗條我覺得好靚嘅裙出席記者會，不過條裙比較短，但我自己覺得好靚，後來就有啲報道話『幾廿歲仲着條咁短嘅迷你裙』，我對嗰啲報道其實冇咩所謂，都只不過係一個報道，但居然有我身邊嘅人話『你做咩着條咁短嘅裙？』我就忽然覺得佢點解會唔明白我呢？我當然係覺得靚先着啦，唔通係特登為咗騷腳先去着嘛！我就會覺得唔係我有問題，而係你哋有問題！」

葉童憶述一次被年齡歧視的經驗，連穿短裙都飽受批評。（《演員．門》影片截圖）

葉童曾經試過全短裙出席記者會。（CFP）

她笑言對於演員來講，年紀並不是一個大問題：「可能你就咁睇，會覺得ok喎，狀態都好好，但透過鏡頭去睇，就會見到後生同年紀大皮膚係會有明顯嘅分別，但我又唔覺得我需要去捉住啲咩，只要你係演員嘅話，咩角色都可以嘗試！就係好彩我年紀大，所以先啱啱接到兩部戲！」

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