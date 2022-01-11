李靚蕾發火怒罵王力宏帶三男闖門　嚇哭孩子：原先期待見到爸爸

兩人已離婚。

歌手王力宏與李靚蕾離婚後返回台灣，日前已完成隔離程序回復自由，可與小孩子見面，有傳好友陳建州（黑人）和太太范瑋琪之前陪同王力宏一起到李靚蕾住宅，以免兩人見面氣氛尷尬。

豈料李靚蕾今日（11日）晚間在IG再次發布超長文，指控前夫王力宏在未經同意的情況下，擅自帶著三名陌生男子要進入家中，形容當時狀況：「你原本打算拿鑰匙直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！」而孩子們原先期待見到爸爸，但被現場狀況嚇到哭起來。

文中李靚蕾明確表示不希望王力宏帶男性工作人員上門，又稱因為王力宏的行為感受到好大壓力、對孩子捲入風波之中感到非常不開心。她又回應其他傳聞，包括BY2工作室指有提供警方聯繫方式一事，她以片段證明沒收過對方短訊。

該篇文章有接近4000字，大篇幅聲討王力宏的失常行為，覺得自己錯信王力宏道歉，同時間受到和以利益行先的團隊以網軍、權勢圍攻：「原來檯面上的道歉，不是真心的道歉，只是用來暫時平息輿論和讓我願意點到為止，既往不咎的手段。」

王力宏帶三名男子闖門。（IG@leilei）