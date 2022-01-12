BY2工作室極速反駁李靚蕾講大話　各自上載微博片段變羅生門

李靚蕾昨晚（11日）在IG再發布約4000字超長文指控前夫王力宏，帶三名男工作人員闖門嚇哭孩子，又苦口婆心勸王力宏改過。她又趁機回應沉默三星期的各種傳聞，包括BY2工作室點名要求她兌現承諾，與內地警方聯繫調查關於她造謠一事。

BY2 Yumi（IG@yumisecrets）

李靚蕾再次聲討王力宏，並為近日各種傳聞解畫。

李靚蕾在最新的長文中有為聯繫警察一事解畫，她上載錄影片段證明，微博有1512萬則未讀訊息，並搜尋「BY2 工作室」也沒有結果，她在文中說：「等了21天都沒有等到你提供任何訊息。我文中所提及的事情，句句屬實，我一定會盡我所能配合調查，把證據提供給警方的。」

李靚蕾以片段證明沒有收到BY2工作室私訊。

今次BY2工作室迅速回覆，未夠一小時已在微博指控李靚蕾講大話：「她又撒謊！難道以為永遠躲在鍵盤後造謠生事，人不在内地，就不用負法律責任嗎？」同樣地附上錄易佐證，直接點擊李靚蕾微博私訊一欄，可看見早前已提供的聯繫方法。

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李靚蕾發火怒罵王力宏帶三男闖門 嚇哭孩子：原先期待見到爸爸

BY2工作室迅速反擊李靚蕾講大話。

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