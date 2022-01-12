李靚蕾眼中陌生人原來係識？　王力宏爆同行三男身份還擊

歌手王力宏返台灣完成隔離後回復自由，昨晚（11日）突然遭前妻李靚蕾發4000字長文投訴帶三名男工作人員登門，闖門行為嚇怕自己及孩子，勸王力宏面對自己問題並接受專業醫療。

王力宏被前妻投訴帶男子硬闖回家。（視覺中國）

王力宏經理人公司今日回覆台灣傳媒，形容李靚蕾想像力太豐富：「吾疆旁邊就是警察局（大安分局）她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對。」經理人公司又解釋與王力宏一起登門的男子身份：「另外的人員是服務他們夫妻倆十二年的生活助理還有在職十一年的員工，第三位是保全。」

台媒又指，王力宏聽取律師建議不要單獨回家，才會與其他人同行，至於李靚蕾指摘搖門，王力宏是想回應在家中歡呼的孩子才敲門回應，對最終未能與孩子見面感到悲傷，會繼續爭取與小孩見面機會。

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李靚蕾昨晚在文中透露，王力宏前一晚曾透過美國調解員轉告，會帶同兩位孩子們熟識的工作人員回家，不過李靚蕾拒絕：「事實是孩子們沒有跟你任何的工作人員熟識，我們的私生活跟工作人員也沒有交集，孩子只有聽你說過他們的名字，從未和他們一起玩或相處，所以你的工作人員，對孩子們來說是陌生人。」到早上登門時，兩位工作人員曾稱「對，只有我們」，後來透露監視器，再發現一位陌生男子：「你的工作人員還特別示意要他往後面一點站。」

王力宏帶三名男子闖門。（IG@leilei）

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