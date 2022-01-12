謝霆鋒代言內地品牌20年擁多個身份　大手千萬認講股份變股東

不少明星都有代言各式各樣的產品，不過一個產品代言20年之久確是少之又少，而謝霆鋒就是其中一位。近日，他出席在內地舉辦的「2021十大經濟年度人物」盛典，在會場上談起國貨崛起的言論，獲得不少網友激讚。同時，他亦遭品牌特步集團董事局主席兼CEO丁水波爆料，原來他已經多了一個身份，就是從代言人變成股東了，這一種情況更是極罕見。

謝霆鋒同特步集團董事局主席兼CEO丁水波一起出席「2021十大經濟年度人物」盛典。（微博圖片）

同品牌方合作走過20個年頭，當中一定有吸引之處，對此謝霆鋒在會場上表示：「我們這個關係也來得特別自然，我覺得說到底還是我們的做事方式以及丁總還有特步品牌，我覺得是做事情特別的充實就是不會炒作﹑不浮誇，就很細水長流很自然地走過這20年。」而品牌方的CEO丁水波更揚言同謝霆鋒除了是合作關係﹑朋友關係，他更是特步的股東，頓時令謝霆鋒顯得尷尬，臉紅耳赤表示：「小小，非常非常小。」應該是指手握的股數。

謝霆鋒除了是品牌代言人之外，還是股東之一。（微博圖片）

而根據內地媒體報導指出，謝霆鋒在2020年花費千萬認講特步500萬股股份，當時認講價為2.48港元，所以總價格為1240萬港元（約1070人民幣），還根據協議他承諾一年不會變賣。既然身為品牌方股東之一，亦勾起主持人好奇心：「那股票賺了多少？」雖然謝霆鋒沒有明確回應，不過他自己則看好市場：「我自己一直非常看好這個健康類運動類，其實這個賽道也非常明顯在今年也是，就是增長是特別明顯的。」還談起對於「國貨崛起」的看法：「這幾年大家都說國貨崛起，我們用我們的時間，我們的金錢，我們的堅持去證明這幾個字國貨崛起。」引起網友們激讚，深信時間是最好的證明。

謝霆鋒已經代言特步有20年之久。（特步官方微博）

特步除了有謝霆鋒擔任代言人之外，多年來先後有不少明星簽約成為代言人，包括TWINS﹑蔡依林﹑韓庚﹑李易峰等，品牌影響力相當之大。而特步目前在全球擁有6300家門店，早被媒體形容為內地體育用品的新巨頭。

汪東城是品牌代言人之一。（特步官方微博）