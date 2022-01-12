親耳聽人背後講自己多女「唔使靠偉哥」　方力申︰我哋唔係同類人

方力申（小方）的感情事一直受到外界關注，不少人都相當關心單身多年的他何時有好消息公布，日前有雜誌影到小方與「長髮索女」祈福，他隨即在Instagram發文澄清只是烏龍一場，這名突然成為緋聞女友的長髮女子其實是好友的太太：「我哋只係排排坐，唸唸經，全晚都冇同阿嫂講多過兩句，哈哈！」



方力申（左一）早前被雜誌報道與「長髮索女」（右一）祈福，其實只是烏龍一場，對方其實是小方好友（中）的太太！（Instagram：@alexfongliksun）

烏龍緋聞鬧出之後，小方突然感觸慨歎自己經常遭到外界誤解和質疑，並以早前一個自身經驗為例：「話說早兩日有兩位陌生人同我傾偈講開游水，佢哋知道我之前嘅慈善環島泳，跟住我話我有keep練水，最近先一口氣游咗10公里添，大家合照之後，我去咗廁所，十分鐘左右，兩位先生入咗嚟廁所，佢哋當然唔知道我其實都喺度。『10公里喎，香港到尖沙咀再返轉頭都唔知要游幾多次喇，真係勁。』、『係囉，體能又好又靚仔仲要識得講嘢，一定大把女啦！』、『咪就係，仲要唔結婚喎，佢一定食唔少，不過有樣嘢佢一定唔使食，就係偉哥喇，體能好又大大隻隻咁！』喺呢個時候其實我可以出去，但係我冇。」

小方表示早幾日有游泳人士公然大聲談論自己。（Instagram：@alexfongliksun）

小方笑言以前很介意別人誤會自己的為人，但知道即使介意亦別無他法，現時只能好好調節自己的心態：「我哋唔係同一類人或者唔係同一類諗法嘅人。好似我好鍾意食肉，同一個食素嘅人講：『你呢幾年轉咗食素？餐餐食素？我唔信，有偷食過少少肉嘅！一定有！喂，以前你無肉不歡㗎喎，我打死都唔信你冇！』因為我同佢唔係同類人，諗法唔一樣，又或者我根本做唔到，唔可以食素，所以我咪唔信佢囉。」他又稱希望透過自己的分享，可以勉勵都與他一樣遇同樣問題的人：「日後如果大家遇到相似嘅情況，你哋都唔使再唔開心喇。」

小方笑言以前很介意別人誤會自己的為人，但知道即使介意亦別無他法，現時只能好好調節自己的心態。（Instagram：@alexfongliksun）

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