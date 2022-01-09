MC張天賦與Ash行超市捲入婚變事件　三日後再密會另一MV女主角

MC張天賦早前因捲入幫自己拍《時候不早》MV的女主角Ash鍾卓穎的婚變事件而成為焦點人物，直至Ash前夫在Instagram發文表示「對不起張天賦先生」和「鍾卓穎我恨你」的言論之後，正當外界以為事件會告一段落，誰知一波未平一波又起，今日（9日）有網民在網上爆出MC與Ash行完超市三日後，疑似與另一名MV女主角Santis齊齊行超市的照片，再次引起網民熱烈討論。



Ash曾任MC張天賦MV《時候不早》女主角。（Instagram：@iamashleyyy___）

有「港大楊恭如」之稱、現年22歲的Santis陳濬樺是YouTuber熊仔頭成員之一，她去年初因參與YouTube頻道「熊仔頭」作品《第三者故事》招募演員試鏡後被選中做女主角而聲名大噪，更隨即在同年5月擔任MC《反對無效》MV女主角，更有傳當時是他親自欽點女主角人選的。當時兩人無論在MV內外都表現親密，MC甚至以「小鹿亂撞！心動MV拍攝 with Santis」拍Vlog，多次表現臉紅兼尷尬的一面，更曾在訪問中透露自己相當滿意Santis。

（《反對無效》MV影片截圖）

（《反對無效》MV影片截圖）

雖然兩人已經拍完MV超過半年，但原來依然還有聯絡，在網民公開的照片中所見，MC戴着cap帽兼身穿一身輕便裝束，身旁長髮女子的身形、所戴的cap帽和所穿的衫、褲、袋都與Santis相當雷同。有網民到Santis的IG留言道：「我喺Aeon翻（返）PT（兼職），平安夜當晚見到mc同ash係有嚟買餸，好多同事都認到。27號我又見到mc，不過佢隔離個女仔就不是ash了，有人話好似係santis你??」不過，Santis則暫時未有回應該留言。

（LIHKG）

（Instagram：@ santis_chan）

（Instagram：@ santis_chan）

有傳Santis與熊仔頭去年已秘婚，不但曾於IG影戒指相，又隱晦暗示結婚，而且兩人在影片中互稱老公老婆，可惜兩人從來沒有承認過戀情，未知人妻身份是否屬實。在Santis被爆疑密會MC之後，有網民發現她IG上原本有的精選熊仔頭限時動態已經消失，令事件更加霧裏看花。

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