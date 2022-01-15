焦慮｜林依晨自揭焦慮「恐懼不斷升級」　焦慮情緒差或缺4種營養

【焦慮】林依晨新書《做自己，為什麼還要說抱歉？》預購第一天就銷售破萬本，攻占各大書店暢銷排行榜，13日正式上市，出道20年來的心情以文字創作揭露，公開她在鎂光燈外的真實自我與生活哲學，其中她也分享自己的愛情觀，認為自己需要的是「勢均力敵」的愛情。



林依晨在書中提及：「時光雖然殘忍但也溫柔，強迫我們離開當下的同時，也輕輕靜靜地揭露了那些事實…我想，一切都是最好的安排。後來的我才看清楚，自己需要的是『勢均力敵』的愛情，對於欲望和尊嚴的平衡、現實和理想的折衷，渴望立場被認同亦期待立場被消融的矛盾，都能被滿足。那才是最適合我的愛情模樣！」

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林依晨首度以作家及演員的身分，登上「聯合文學」雜誌全新改版一月號的封面人物，藉由作家伍軒宏、郝妮爾7千字的訪談及4位創作人領讀新書，深度解析林依晨的創作及生活哲學。訪談中她進一步分享「勢均力敵」的定義，是指雙方願意一起努力、和對方調到同一個頻道的狀態：「不是財力、學歷、甚至不是審美觀，而是可以聊得來的價值觀，沒有人需要勉強地一起過日子。」

雜誌訪談中，林依晨也坦言生命中的各種焦慮，都會一直持續，不同的年紀會有不同的挑戰，「但重要的是，我們是否有辦法將這份不安轉換，或進階到下一個階段？而非一直糾結在同一個類型上。」

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林依晨繼續表示：「這樣聽起來也許悲觀，因為我們的恐懼不斷在升級，但當我們進入到下一個階段的時候，其實會發現自己也跟著升級了，很像是一個打怪的過程。」、「我自己絕對不是沒有任何焦慮、一直處在放鬆狀態的人。只是在克服焦慮的過程中，你知道有些人即使害怕，還是會緊緊摟著你，我覺得那樣就夠了。」

雜誌以「文學機智問答」單元問林依晨：「如果必須獨自打怪，妳會挑戰科學怪人還是德古拉？」林依晨回答：「科學怪人，感覺他比較有可能被動之以情…」再被問：「小王子、玫瑰和狐狸，最想和哪一位當朋友？」林依晨則答：「狐狸。有智慧又有好的心機，懂得給人空間。」

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