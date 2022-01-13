《真愛趁現在》陳庭妮胡宇威緋聞傳足十年　突曬婚戒宣布婚訊

曾主演電影《比悲傷更悲傷的故事》的台灣女演員陳庭妮，昨日（13日）與男演員胡宇威突然在Instagram同步發文無預警認愛兼公布婚訊，除了陳庭妮手上的鑽戒極搶眼之外，胡宇威刻意在寓意「一生一世」的13時14分發文，以及用大細楷將「Together」寫成「ToGetHer」亦被發現勁有心思，消息一公開隨即受到大批娛樂圈好友和網民留言祝賀。



陳庭妮與胡宇威同步發文無預警認愛兼公布婚訊（Instagram：@chen_ting_ni）

兩人戲假情真！（Instagram：@chen_ting_ni）

坤達留言道：「恭喜妮妮，安扣開心！」；楊丞琳則表示「超級祝福」；孟耿如超興奮：「My god !!!!終於!!!!」；而《刻在你心底的名字》的陳昊森亦有送上祝福：「恭喜！！！！」

胡宇威和陳庭妮於2012年因主演台劇《真愛趁現在》而結緣兼齊齊爆紅。（《真愛趁現在》劇照）

39歲的胡宇威和32歲的陳庭妮於2012年因主演台劇《真愛趁現在》而結緣兼齊齊爆紅，兩人於翌年再拍住主演《真愛黑白配》受到觀眾的喜愛，亦因此被封作「真愛CP」，雖然當時兩人曾經傳過戲假情真的緋聞，但十年來從未承認過戀情。據悉，兩人至今已經低調拍拖八年，而且兩人是情侶關係這個事實一直都是圈中公開的秘密。

譚艾珍發文祝福兩人有情人終成眷屬。（《真愛黑白配》劇照）

在《真愛黑白配》中飾演胡宇威嫲嫲的資深演員譚艾珍亦發文祝福兩人有情人終成眷屬，她更爆料指其實兩人當時已經經常在拍戲期間鬥嘴打情罵俏：「當時覺得他們真的蠻速配喔！過年時還一起打電話跟奶奶拜年！」