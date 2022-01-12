《RM》全昭旻遭梁世燦用前男友攻擊　情史被翻出曾開名鬧爆白珍熙

韓國綜藝節目《Running Man》中的全昭旻和梁世燦因經常展示出絕佳的CP感，而被視作節目官方情侶檔受到大眾的喜愛，然而周日（9日）播出的新一集的「梁世燦VS全昭旻」特輯中卻要分成兩隊互相傷害，其中在「平常心遊戲」中兩人要不斷找話題互相攻擊導致對方崩潰爭取勝利，卻因梁世燦利用全昭旻的前男友話題攻擊她而受到不少網民的猛烈批評，認為他實在玩得太過火。



梁世燦玩遊戲時利用全昭旻的前男友話題攻擊她而受到不少網民的猛烈批評。.（《Running Man》影片截圖）

平常心遊戲由昭旻提出，遊戲規則是兩人對任何提問時不能興奮、不能生氣地回答「當然了」，一旦生氣或動搖就當輸。梁世燦在玩遊戲之前就已強調：「是假的，不是真心的，昭旻啊，你要先應承不要讓氣氛變得奇怪，不要哭着跑出去。」當時昭旻則回應道：「我先講好了，我肯定會哭着跑出去！」兩人一開始先互相攻擊對方的外貌，昭旻更一度用粗口攻擊令梁世燦險招架不住，隨即令劉在錫剎停兼發出黃牌。

梁世燦開始出招：「你還有和那男的來往吧？ 」。（《Running Man》影片截圖）

接著梁世燦開始出招：「你還有和那男的來往吧？ 」昭旻一開始還笑說：「誰呀？ 」梁世燦再繼續道：「你知道那個（提及前男友的職業）和我有聯絡吧？ 」昭旻已被動搖兼眼濕濕說：「當然了！」不過仍能繼續反擊梁世燦「罵金鍾國是事實吧」。

世燦再出招攻擊，不過今次則將對方的前男友開名：「你在《櫥窗》裡拍吻戲時是不是在想OOO（已被節目組消音）？ 」昭旻隨即說不出話。（《Running Man》影片截圖）

世燦再出招攻擊，不過今次則將對方的前男友開名：「你在《櫥窗》裡拍吻戲時是不是在想OOO（已被節目組消音）？ 」昭旻隨即說不出話，並由劉在錫宣布比賽由梁世燦勝出。梁世燦亦隨即澄清：「遊戲只是遊戲，不要誤會！」

昭旻完全招架不住，並擺出不忿氣的表情。（《Running Man》影片截圖）

節目播出後有網民將該段遊戲片段截圖並瘋傳，梁世燦的言論隨即引大批網民批評：「有點越線了」、「雖然不知道他口中的人是誰，但大家能想起來的前男友好像就只有那位了」、「不是能在節目裏面能說的話」、「製作組竟然沒有剪輯就直接播出？」不過，有網民表示看完完整遊戲片段之後，發現是昭旻先提及世燦的感情事，而且昭旻和世燦本來就感情很好，遊戲後兩人都有輕鬆笑笑帶過，覺得批評的人太小題大做，亦有人指出以前李光洙和全昭旻都試過開比這個更越界的玩笑，現時卻只有梁世燦被罵是雙重標準。

梁世燦被網民鬧爆後，全昭旻於IG公開兩人的合照，用行動撐好友。（Instagram：@jsomin86）

眾所周知，全昭旻出道以來只承認過一段戀情，她於2015年初與男演員尹賢旻拍拖，兩人還一起拍過綜藝節目，然而戀情只維持了不足一年兩人就宣告分手。後來尹賢旻於2016年4月與當時人氣比全昭旻高很多的女演員白珍熙承認戀情，而當時兩人拍攝電視劇《我的女兒，琴四月》的時候正值是尹賢旻和全昭旻拍拖期間，因此被外界質疑尹賢旻是背住全昭旻而出軌戀上白珍熙受到外界的指責，而全昭旻至今亦因該段戀情承受着不少精神傷害。

全昭旻出道以來只承認過與尹賢旻的戀情。（Newsen）

尹賢旻於2016年4月與當時人氣比全昭旻高很多的女演員白珍熙承認戀情，而當時兩人拍攝電視劇《我的女兒，琴四月》的時候正值是尹賢旻和全昭旻拍拖期間，因此被外界質疑尹賢旻是背住全昭旻而出軌戀上白珍熙受到外界的指責。（JoyNews24）

全昭旻仍未加入成為《Running Man》成員前名氣仍遠不及人氣高企的白珍熙，而對方更曾經是朴敘俊的前緋聞女友。白珍熙於2013年與朴敘俊在劇集 《金子輕鬆出來吧》飾演新婚夫婦好多次傳出緋聞，雖然雙方均否認，但據悉兩人當時拍拖已經是娛樂圈公開的秘密。然而，白珍熙於2015年與朴敘俊好友尹賢旻合作拍劇後卻戲假情真成為戀人，據悉亦因此令朴敘俊和尹賢旻好兄弟決裂。

白珍熙曾經是朴敘俊的前緋聞女友。（ 《金子輕鬆出來吧》劇照）

近日因與李棟旭合作拍《Bad and Crazy》而人氣急升的韓智恩，去年上《Running Man》擔任嘉賓時因好友白珍熙與全昭旻在節目上開火的片段亦再度被網民翻出，節目開場中韓智恩被介紹成全昭旻的校友，然而兩人卻尷尬表示不熟，全昭旻更疑為節目效果爆料指韓智恩在上學時總是被男生包圍，更直言對方有傳「不太乾淨」。韓智恩後來在車上反擊，與劉在錫、金鍾國等人告狀指全昭旻有被害妄想症，更表示「昭旻跟我一個很要好的女性朋友有糾紛」。全昭旻在該集結尾時再幫智恩澄清，甚至開名鬧爆其好友：「智恩很乾淨，只是智恩的朋友xxx有問題！喂！@@@你還過得好嗎？」韓智恩隨即發嬲：「不要罵我的朋友！」最後被網民踢爆，全昭旻所講的韓智恩就是白珍熙，而她更的「@@@你還過得好嗎？」，就是其前男友尹賢旻。

全昭旻去年與白珍熙好友韓智恩在《Running Man》中充滿火藥味的對話曾經引起熱話。（《Running Man》影片截圖）

全昭旻開名鬧爆韓智恩好友。（《Running Man》影片截圖）

韓智恩隨即發嬲：「不要罵我的朋友！」（《Running Man》影片截圖）

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