COLLAR｜半年內素人變女團　一文睇晒8位成員外形蛻變史

ViuTV女團選秀節目《全民造星IV》所誕生的女團COLLAR昨日（12日）終於在萬眾期待下正式出道，八位成員Marf（邱彥筒）、阿Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（Winka）、李芯駖、蘇芷晴（So Ching）及王家晴（Candy）在觀眾的見證之下在短短半年內由素人搖身一變成為站在舞台上星味滿瀉的女團一份子。不過，她們充滿星味的一面並非與生俱來，現時為大家回顧一下八位成員由素人階段如何慢慢大改造，成為今日集性感型格於一身的女團成員！



Marf邱彥筒（C位／冠軍／19歲）

Marf（Instagram：@collar.weare）

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Gao沈貞巧（隊長／亞軍／29歲）

Gao（Instagram：@collar.weare）

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Day許軼（季軍／19歲）

Day（Instagram：@collar.weare）

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李芯駖（第四名／35歲）

芯駖（Instagram：@collar.weare）

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So Ching蘇芷晴（第六名／25歲）

So Ching（Instagram：@collar.weare）

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WINKA陳泳伽（主唱／第七名／23歲）

WINKA（Instagram：@collar.weare）

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Candy王家晴（忙內／第八名／19歲）

Candy（Instagram：@collar.weare）

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Ivy So蘇雅琳（第十名／20歲）

Ivy So（Instagram：@collar.weare）