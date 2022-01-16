「港姐十強」𢲷免費餐兼走數　林柏希凌晨開Po呻：一樣米養百樣人

前新城電台DJ林柏希（Will）是灣仔一間餐廳的宣傳公關。最近疑被其中一屆「香港小姐十強」以IG宣傳換取免費餐飲，但最後卻沒有如期登出帖文。林柏希今淩晨約兩點在私人Faceboo帳號k上與朋友分享這位「港姐十強」的行為，寫道：「正所謂一樣米養百樣人，當中一定有好嘅，亦都有啲古靈精怪嘅，今次交手嘅女仔，可以話用一個 Tea Set 嘅價錢已經睇到佢嘅品行。」他接受《香港01》查詢時，就表示不願多提，其目的旨在提醒同業而不是想公審這位藝人，他說：「既然佢咁睇唔起我哋餐廳，我亦唔想我個名同佢一齊出現，都無謂益佢見報啦。」



真係無奈。（Faceook圖片）

內文講述，有一天有人於IG發訊息給他工作的餐館，表示自己有興趣去他經營的餐廳「試」Tea set。其後林柏希的同事查閱這位女士的IG後才發現是某一屆香港小姐選舉的十強入圍佳麗。他寫道：「講真，我完全唔知佢乜水，見佢都有三萬幾 followers，就諗住互惠互利啦。」

隨後就答應了她的「試食」要求，並表示要以一個IG帖文換取是次餐廳Tea set，「唔係我朋友，亦唔係我邀請，公事公辦在商言商，我提出我嘅要求，你做到就嚟，唔想嘅咪算囉，或者你可以俾錢幫襯我俾個折你都得，最重要大家開心，唔好任何一邊蝕底。」隨後就交由了餐廳同事負責。

呢個背影係邊個？（Faceook圖片）

但後來事情就並如雙方事前協定地發展，原來這名「港姐十強」當日只在IG Story（動態）中貼出了當天的相片，更只是一張只得背面，更沒有餐廳Tea set。他的同事見到後好心提醒當時的協定，但最後均是石沉大海，沒有得到這名「港姐十強」的回覆。最後，當晚這名「港姐十強」終於在IG帖文上貼出了一張自己的大頭照，但Tea set的相片是完全糢糊的，也有標記餐廳名字。翌日，餐廳同事想cap圖做紀錄用作media clipping（媒體剪報）時，卻發現了這名「港姐十強」靜悄悄將該IG帖文下架。最後他也寫道：「唔好再用呢啲招數去其他餐廳呃飲呃食啦。」

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事後林柏希接受《香港01》訪問時，就表明不想再多作追究，淩晨於Facebook發文時亦只是想醒自己的同行業和朋友，要小心遇到同類事件。在記者再三追問下，他亦不願意提供關於這名「港姐十強」的任何資料，說：「既然佢咁睇唔起我哋餐廳，我亦唔想我個名同佢一齊出現，都無謂益佢見報啦。」

疫下缺少了晚市，不少餐廳都想盡辦法維持生意。（IG@pier1929）

到底係邊個？相信就只得林柏希同餐廳同事先知。以下為大家列出近幾屆香港小姐選擇十強，而又繼續在圈內發展的藝人，但並不代表涉事的「十強港姐」就在其中。