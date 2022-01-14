異搜店｜大結局變李成昌Solo表演　一場天台劇情有三次高潮位！

由何廣沛、陳曉華及吳業坤領銜主演的無綫（TVB）劇集《異搜店》今晚（14/01）播出大結局。雖剛說何廣沛、陳曉華及吳業坤是主角，但最後一集結局卻是李成昌（飾馮立堂）的獨腳表演，而且最後劇情更是反轉反轉再反轉，離奇過離奇。



何廣沛（飾韋德信）追查能力真係超強。（《異搜店》截圖）

大結局講到李成昌（飾馮立堂）終於為古畫找到買家接貨，更約她到酒店睇畫。另一方何廣沛（飾韋德信）受到「幻覺錦鯉」指示一直走到酒店房，在門外看到幻覺以為發生大火，還順勢打開酒店門拿走了那幅古畫到天台，但奇就奇在為什麼酒店房門沒有自動鎖上...

何廣沛（飾韋德信）徒手開酒店房門。（《異搜店》截圖）

大混戰。（《異搜店》截圖）

不過「睇故唔好搏故」，最後李成昌（飾馮立堂）和買家楊玉梅（飾吳玉玲）、衛志豪（飾葉永康）追到了天台上，又是因為「幻覺錦鯉」的指示，何廣沛（飾韋德信）受就當場掀開了古畫的真面目，之後林漪娸（飾謝美嫦）和曹永廉（飾謝添勝）又追上了天台。然後在良心責備之下，李成昌（飾馮立堂）就開始向眾人自爆承認自己是放火真兇。

何廣沛（飾韋德信）仲可以令自己承認放火做壞事。（《異搜店》截圖）

還不特止，何廣沛（飾韋德信）還順勢看到了「吳玉玲」的過去，知道了她當年錯手殺死了自己的父親鄭啟泰（飾韋敬仁）。「吳玉玲」的秘密被掀發後又竟然自爆，更拿起當年打傷「韋敬仁」的鐵捧，又再打傷「葉永康」令他墮樓。最終這場鬧局才告一段落。

天台場戲信息量好大。（《異搜店》截圖）