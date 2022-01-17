王力宏公關超成功？內地作家讚神操作　令李靚蕾受害人變「癲婆」

王力宏和李靚蕾婚變的「蕾宏之戰」越演越烈，李靚蕾近日再度爆料王力宏未經許可試圖帶3名男子硬闖家門，並持續貼出許多證據。



但相較於上個月，李靚蕾的聲勢似乎有些下降，微博上甚至有批評聲浪，內地作家也指出這是王力宏的套路，感嘆在現代社會，要把一個女人變成「瘋女人」依然很容易。

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作家「長安君」在微博發文提到王力宏其實從未正面發聲，只因為他不需要做些什麼，只要李靚蕾繼續堅持為自己發聲，就會有人反感。

「在很多人眼裡，女性是不可以這樣隨意說話的。女性不能咄咄逼人，不能不給他人尤其是自己曾經的『男人』留餘地。」

長安君認為原本李靚蕾是有理的一方，但在華人世界，常會被外界提醒要念及舊情、口下留情，感嘆她不需要實質做出什麼不可理喻的事情，她只需要不斷開口就可以了，而這篇文章也迅速引起網友熱議，更有人感嘆「在某些人眼裡，女人聰明點強勢點都是不簡單」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】