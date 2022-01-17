王力宏公關超成功？內地作家讚神操作　令李靚蕾受害人變「癲婆」

王力宏和李靚蕾婚變的「蕾宏之戰」越演越烈，李靚蕾近日再度爆料王力宏未經許可試圖帶3名男子硬闖家門，並持續貼出許多證據。
但相較於上個月，李靚蕾的聲勢似乎有些下降，微博上甚至有批評聲浪，內地作家也指出這是王力宏的套路，感嘆在現代社會，要把一個女人變成「瘋女人」依然很容易。
【懶人包】王力宏從沒出軌？帶黑幫上門找李靚蕾？一文看清離婚風波驚人發展（點圖放大閱讀）▼▼▼
+30
作家「長安君」在微博發文提到王力宏其實從未正面發聲，只因為他不需要做些什麼，只要李靚蕾繼續堅持為自己發聲，就會有人反感。
「在很多人眼裡，女性是不可以這樣隨意說話的。女性不能咄咄逼人，不能不給他人尤其是自己曾經的『男人』留餘地。」
長安君認為原本李靚蕾是有理的一方，但在華人世界，常會被外界提醒要念及舊情、口下留情，感嘆她不需要實質做出什麼不可理喻的事情，她只需要不斷開口就可以了，而這篇文章也迅速引起網友熱議，更有人感嘆「在某些人眼裡，女人聰明點強勢點都是不簡單」。
李靚蕾早前再千字文控訴王力宏團隊恐怖硬闖▼▼▼
+3
王力宏李靚蕾離婚｜人類好善忘？網民狂數一眾成功洗白嘅渣男名人王力宏李靚蕾離婚｜優質男神都偷食 心理測驗揭你乜嘢情況會出軌王力宏李靚蕾離婚懶人包！網民盤點15大罪狀 數據揭秘最衰係呢點王力宏離婚｜BY2 Yumi自殺爆料人疑曝光！網民推測是這對雙胞胎王力宏離婚｜周揚青提3點狂讚王力宏遭網民恥笑：眼光確實不行!王力宏離婚｜最無辜受害者非李靚蕾？網民一致認同「佢」先係最慘
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】