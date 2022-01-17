王力宏李靚蕾注定離婚？命理師揭女方刑剋男方：本就不適合在一起

王力宏與李靚蕾開戰至今，兩人關係已經嚴重撕裂。命理師沈嶸感嘆，從李靚蕾和王力宏的緣分來看，兩人此生互相「刑剋」，原本就不適合在一起，因為刑剋關係不論相處多久都會造成傷害。



沈嶸分析，李靚蕾內心深藏不露，心思細膩具有手腕。她和王力宏之間的關係在命理上屬於「女方刑剋男方」，兩人交往後，女方的意識能量就會逐漸對男方產生殺傷力。

從王力宏的部分來看，他是個活在自己世界的人，在進入婚姻時沒想到後續風險和法律效應，導致「忠誠度」的問題帶來極大影響，如今演變成雙方互相傷害的局面。

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而王力宏在演藝圈交遊廣闊，婚變後不少女星被牽連其中。沈嶸暗示，他先前和某位女星交往時就不專心，只是享受對方愛上他的感覺，最後讓對方傷心，這樣的行為其實已經形成嚴重虧欠的惡業，感情債也會延續到下一世。

至於不停和李靚蕾對戰的BY2妹妹Yumi（孫雨），沈嶸直言她和王力宏屬於「危機緣」，雙方關係還不到真愛，僅是抱持著喜歡的態度曖昧交往。而徐若瑄雖和王力宏有緣，但前世沒有修成正果，緣分延續至今，才會成為好朋友。

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