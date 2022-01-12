王力宏從沒出軌？帶黑幫上門找李靚蕾？一文看清離婚風波驚人發展

歌手王力宏隔離結束出關再起衝突。沉默多日的李靚蕾11日晚間再度發出近4000字長文，指控王力宏帶人企圖硬闖進家門，而王力宏經紀公司凌晨回應「請直接提告」，雙方持續爭執。



劇情神展開 身邊人力證王力宏從沒出軌 李靚蕾從未提供偷食證據……3分鐘了解離婚風波關鍵重點▼▼▼

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【11日23:16 李靚蕾長文痛訴6重點】李靚蕾於IG、微博發表3739字長文，全文包括6大重點，包括第一「遭人砸錢買網軍污衊檢討受害者」、第二「王力宏強勢帶3男子上門要探視小孩」、第三「見面前被要求拔除家中監視器，不然王力宏威脅不拔就不見孩子」、第四「被王力宏工作人員放消息她可能會跳樓自殺，為此強調不可能自殺」、第五「未經同意，王力宏將17分鐘和孩子的私密影片傳給不相干的人」、第六「反擊By2，PO手機截螢幕畫面表示沒收到對方傳的私訊，希望By2和『閨蜜』到此為止」。同時李靚蕾曝光家中監視器拍到的畫面，王力宏緊貼在門上，有2名男子分別站在其身後，而監視器的角落還拍到了第3名男子。工作人員還特別示意陌生男站後面一點。

【12日0:20 By2工作室發聲】面對李靚蕾長文稱沒有收到工作室傳的私訊，By2工作室公開私訊給李靚蕾影片，怒發聲「她又撒謊！難道以為永遠躲在鍵盤後造謠生事，人不在內地，就不用負法律責任嗎？」且該則私訊獲得上海公證處公證，力撇P圖揣測。

【12日1:21 By2友人舉報李靚蕾偽造證據】By2友人帳號「做個小孩007」轉發By2公證書，咬定李靚蕾說謊，發文Tag大陸官媒體人民網、中央網信辦舉報中心，檢舉李靜蕾公眾人物顛倒是非黑白、偽造證據，利用網友操控輿論來滿足私慾，應該早日擁有閉麥（飯圈用語，指「噤聲」）。

李靚蕾長文投訴王力宏團隊恐怖硬闖▼▼▼

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【12日2:25 王力宏反擊】有關李靚蕾深夜近4000字指控，《ETtoday星光雲》記者多次致電、傳訊息給王力宏所屬宏聲工作人員，不是不接，就是掛電話，直到凌晨2點25分，宏聲才終於回應：「很遺憾，因為李女士的發文，又再度佔用公共資源。如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」、「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」

【12日3:00 王力宏解釋3男子身分】有關王力宏帶3男前往吾疆，宏聲說明「3位人員是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的資深員工，另加一位力宏的貼身保全。」然而李靚蕾長文透露，王力宏身邊工作人員有前科並與黑道熟識等。

【12日9:10 李靚蕾最新回應】李靚蕾再度以8點回應王力宏，包括自己有報警，遭指想像力豐富「請說哪一部分是想像的，我提供證據」，控對方未經同意硬闖。強調會透過司法提供證據。

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