李安張藝謀新戲捧仔女乘機上位　下一位章子怡準備登國際舞台

導演李安及張藝謀在國際享負盛名，近日有傳聯袂拍攝電影《白山黑水二人轉》，加上《霸王別姬》編劇蘆葦，組成黃金陣容。今次兩位大導聯手，有指是為了讓子女接棒，而漁人得利的是出道日子尚短的「謀女郎」劉浩存。
有傳今次新戲李安兒子李淳有份演出，之前李淳在電影《智齒》中放下「李安兒子」身段，終於得到認同。而張藝謀女兒張末，由電影《三槍拍案驚奇》剪輯師及字幕師做起，到《山楂樹之戀》、《金陵十三釵》擔任副導，並在去年與父親合導電影《狙擊手》，今次是難得機會帶女兒走向國際。
至於女主角「謀女郎」劉浩存，就可以搭順風車做下一位章子怡，以往章子怡分別拍過兩位大導的作品如《臥虎藏龍》（李安）、《英雄》（張藝謀）、《十面埋伏》（張藝謀），先後贏過金像獎、金雞獎、金馬獎影后，在國際舞台都有好高知名度，絕對是劉浩存榜樣。
點擊睇更多劉浩存靚相：
+8
章子怡等三代謀女郎同場 周冬雨成全場唯一「時尚災難」？慘被封「最醜謀女郎」 《一個都不能少》女主角退出幕前結婚生子龍馬精神｜成龍夥「謀女郎」劉浩存 拍龍虎武師故事同隻馬做父子《力王》爆肌男陳治良消失16年近況曝光 年過半百身形完全冇縮水袁詠儀深圳做核酸檢測義工被偶遇親民貼地 素顏真實樣貌驚呆網民印尼極好評電影《真相影印店》登陸Netflix 探討校園性騷擾
同場加映：高海寧IG貼緊身白色衫勁吸睛 呻隔離生活苦悶：想念陽光
點擊睇更多高海寧靚相！
+67