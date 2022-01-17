李安張藝謀新戲捧仔女乘機上位　下一位章子怡準備登國際舞台

導演李安及張藝謀在國際享負盛名，近日有傳聯袂拍攝電影《白山黑水二人轉》，加上《霸王別姬》編劇蘆葦，組成黃金陣容。今次兩位大導聯手，有指是為了讓子女接棒，而漁人得利的是出道日子尚短的「謀女郎」劉浩存。

劉浩存是舞蹈科班出身。（微博@劉浩存）

有傳今次新戲李安兒子李淳有份演出，之前李淳在電影《智齒》中放下「李安兒子」身段，終於得到認同。而張藝謀女兒張末，由電影《三槍拍案驚奇》剪輯師及字幕師做起，到《山楂樹之戀》、《金陵十三釵》擔任副導，並在去年與父親合導電影《狙擊手》，今次是難得機會帶女兒走向國際。

李安與兒子李淳。（視覺中國）

至於女主角「謀女郎」劉浩存，就可以搭順風車做下一位章子怡，以往章子怡分別拍過兩位大導的作品如《臥虎藏龍》（李安）、《英雄》（張藝謀）、《十面埋伏》（張藝謀），先後贏過金像獎、金雞獎、金馬獎影后，在國際舞台都有好高知名度，絕對是劉浩存榜樣。

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