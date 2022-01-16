印尼極好評電影《真相影印店》登陸Netflix　探討校園性騷擾

因為Omicron來襲，早前香港政府宣布防疫措施延長14日，戲院酒吧、健身中心等15個表列處所需關閉。雖然影迷暫時未能入戲院，但仍有串流平台止渴。其中在印尼電影節（Indonesian Film Festival）榮獲12項大獎的《真相影印店》（Photocopier）早前在Netflix上架，雖然未能打進香港排行榜頭十位，但確實是一部值得觀看的電影。



Shenina Syawalita Cinnamon飾演女主角「蘇兒」，她的父親是電影導演兼編劇，算是星二代。（《真相影印店》劇照）

《真相影印店》是導演Wregas Bhanuteja的首部長片電影，而他之前拍攝過8部短片，其中他曾憑短片Prenjak，在2016年康城影展上獲得「Leica Cine Discovery Prize」獎項，成為印尼第一人。

之後他在新冠肺炎肆虐期間，在2021年1月時，僅用了20天的時間就完成了《真相影印店》的拍攝工作，並在去年10月8日獲邀參加第26屆釜山國際電影節，並在電影節舉行全球首映，而當時香港電影《梅艷芳》則是電影節的閉幕電影。

《真相影印店》在印尼電影節奪得12項大獎。（《真相影印店》劇照）

在完成釜山國際電影節後，《真相影印店》來到印尼電影節，獲17項提名，其中包括最佳電影、最佳導演、最佳男及女主角等。最終電影在17項提名中，奪得12項大獎，其中包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角及最佳原創劇本獎等。

這部最厲害之處是，電影導演Wregas Bhanuteja是29歲，男主角「敏」Chicco Kurniawan是27歲、女主角「蘇兒」Shenina Cinnamon只有22歲、而兩位入圍角逐男配角的演員，也分別是27及22歲，絕對是印尼的青春風暴。

《真相影印店》探討了印尼不少問題，電影在IMDb評分達7.4分。（《真相影印店》劇照）

《真相影印店》講一述一位年輕女大學生，為了平衡家庭與學業，除了透過獎學金努力完成大學課程外，還為劇團管理網站，希望可以獲得爭取獎學金的機會，並發展自己的事業。可是在出席慶祝派對後，狂歡過後的她，因為派對照片流出而喪失獎學金，於是她著手調查當晚所發生的事。

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《真相影印店》涉及性騷擾、朋友、教育制度、宗教及家庭等議題，可是電影探討性變態這話題，但卻非常諷刺地，在電影Netflix上架前，卻爆出劇組性醜聞，兩間電影公司及導演都有發聲明回應有關指控：「我們致力提供一個沒有性騷擾的安全空間，我們將永遠站在受害者身邊」，並表示維持一個沒有性騷擾的拍攝環境也是他們的首要任務。最後該名被告已經從電影的所有官方資料除名，更不再是電影及Rekata Studio的一部分。