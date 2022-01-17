Do姐零舍鍾情於姜濤　合照又挨膊頭又繞手超小鳥依人

眾所周知鄭裕玲（Do姐）相當非常喜歡提攜後輩，經常邀請一眾年輕偶像、歌手和演員上其主持的電台節目《口水多過浪花》做嘉賓，並且將所有合照放上Instagram宣傳一番。然而，從萬千張合照當中，能夠令喜歡靚仔的大前輩Do姐頓時變得小鳥依人的人可謂少之又少！
Do姐一向零舍鍾情於MIRROR成員姜濤，日前她邀請到對方做電台節目嘉賓，今日（17日）在Instagram上載二人合照時只見Do姐在照片中緊緊挨着身旁的姜濤，更讓對方將手搭在自己的膊頭上，而另一張照片的Do姐更主動繞實姜濤顯得相當小鳥依人，就算隔着口罩都能見到Do姐臉上興奮的表情，難怪是Do姐IG中僅追蹤的兩人其中之一，受到特別待遇一點也不出奇！
能夠令Do姐主動主動繞手或者挨膊頭的男藝人，當然少不了Do姐的最愛韓國男團ASTRO成員車銀優以及JACKSON王嘉爾，但除了他們，Do姐與其他男藝人合照時都會保持距離，展示出在娛樂圈地位崇高的一面，與姜濤身旁的Do姐完全不同。
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