SHINee泰民入伍期間抑鬱症惡化　同期軍人爆料每日要食8粒安眠藥

現年27歲的韓國男團SHINee成員泰民，去年5月31日以軍樂隊現役身份正式入伍展開為期一年半的軍人生活，日前卻突然傳出他因抑鬱症和恐慌症惡化難以兼顧兵務而改入擔任公益勤務的補充役，消息一出令一眾粉絲擔心不已。



SHINee成員泰民因抑鬱症和恐慌症惡化難以兼顧兵務而改入擔任公益勤務的補充役。（網上圖片）

SHINee成員鐘鉉於2017年底因抑鬱症離世，除了令粉絲心碎，其餘四名成員亦身心受到極大的打擊。然而，外表開朗的忙內泰民原來亦一直被同樣的病纏繞多年，入伍七個月後病情更變得惡化，SM娛樂對此發聲明表示：「泰民從以前就患有憂鬱症和恐慌障礙，在軍隊服役期間也一直在接受治療和諮詢，但由於最近病情惡化，根據軍方的判斷和措施，最終決定將泰民編入補充役。」

SHINee成員鐘鉉（中）於2017年底因抑鬱症離世，除了令粉絲心碎，其餘四名成員亦身心受到極大的打擊。（SMTOWN）

泰民預計於2022年11月底退伍。（FB/@shinee）

外界擔憂泰民的病情會成為第二個鐘鉉而擔心不已，SM娛樂亦承諾一定會盡全力幫助泰民治療令病情穩定。SHINee成員珉豪昨日（15日）在粉絲聊天室Bubble寫道：「不要太擔心了，因為我們在一起。」一句說話已經令不少粉絲頓時放下心頭大石。

KEY、溫流和珉豪去年齊齊歡送泰民（左二）入伍。（Instagram：@bumkeyk）

有與泰民一同當兵的同期軍人在網上發文透露泰民的病況，又希望外界不要對他作出太苛刻的批評：「我記得他（泰民）來訓練所的時候，帶了很多抑鬱症之類的藥，而且每天晚上都會吃。但就算很累，他在年紀小的弟弟們面前也會展現開朗的樣子，也和我們一起玩得很開心。我也聽說他當兵前就因為生病的關係很辛苦，但每次訓練時都還是很努力堅持下去。希望大家不要說出太過分的話。」

泰民入伍七個月後病情更變得惡化。（網上圖片）

亦有另一位與泰民一同參加服役審查的軍人希望善良的哥哥可以免受外界的批評：「因為他（泰民）有憂鬱症和恐慌障礙，所以每天都會服藥，但還是過得很辛苦。就算吃了6-8粒安眠藥，他每天晚上都還是會做惡夢，經常睡一睡就驚醒過來，所以那樣還不夠，晚上還服用了補充的藥。但是儘管如此，在一起參加審查的人面前，他也還是一直笑著，甚至還給予我很多建議。就算自己身體不舒服，他還是會照顧身邊的人，是一個很好的哥哥。最後要分開的時候，他還鼓勵我們，對我們說加油，是很善良的哥哥。他也說過如果就這樣出去，害怕會聽到一些不好的話。所以希望大家不要對一個生病的人太過苛責了，謝謝大家。」

泰民的同期軍人發文透露其病情。（網上圖片）

泰民去年9月曾作為陸軍軍樂隊身份作公開表演，當時的他臉上長了不少肉，但依然展示出開朗的笑容。（網上圖片）

是SHINee隊中最後一名當兵的成員，他於去年5月31日以軍樂隊現役身份正式入伍，預計將於今年11月30日退伍。早前他接受兵務廳人員訪問，當時他說當兵生活作息正常，體重更一度急增22磅，去年9月更曾作為陸軍軍樂隊身份作公開表演，當時的他臉上長了不少肉，但依然展示出開朗的笑容，如今卻突然傳出患病的消息，令外界非常驚訝又心痛：「之前哥哥們都去當兵了，就只剩他一個人，現在又自己一個去當兵，好心痛」、「看泰民外表那麼明朗的樣子都不知道他生病了」、「希望能好好休息保重身體」、「就算很痛苦也堅持了8個月，真的很了不起了」、「希望能好好接受治療，睡個好覺」。

SHINee泰民以軍樂隊現役身份入伍 數百粉絲包圍送行微笑揮手道別

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