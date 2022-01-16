方力申自爆每年與周秀娜傳短訊互祝生日：這就是我們的bromance！

方力申出道多年以來緋聞數之不盡，連周秀娜（Chrissie）都曾經被列作「小方緋聞女友」名單之上，不過其實兩人之間有的只有兄弟情。小方和Chrissie最近一同拍劇而聚首一堂，他在Instagram自爆原來兩人已經五年沒有正式見過面，但每年都會透過短訊互祝大家生日快樂：「這就是我們的bromance（兄弟情）！」



周秀娜和方力申最近一同合作拍劇。（Instagram：@alexfongliksun）

他坦言五年前因失去手機的大部分資料和短訊紀錄，直到現時重遇周秀娜再看看兩人的通訊記錄才得知對方相當細心：「我們都不記得多久沒見過了，但我看了一看我們的通訊紀錄，從2017年開始到去年2021年，Chrissie每年的正日生日，我都會發短訊祝賀她，我是沒有set reminder ，雙魚座特性，細心，就是記得，這就是我們的bromance。」

小方其實以前曾經與周秀娜傳過緋聞，不過其實只是好兄弟。（VCG）

他又憶述兩人曾多次合作，從Chrissie未入行一同拍廣告，到一起到昆山拍電視劇和在上海拍電影，以及今次回香港又合作電視劇：「雖然我們多年沒見但是我一直都有關注她，看到Chrissie的努力得到觀眾和業內人士的支持，讚賞和尊重，衷心的替她高興。」

小方笑言周秀娜已經不再是昔日的Chrissie，而是已搖身一變成今時今日的娜姐：「昨天我們在飛鵝山從早上8:30一直拍攝到下午6:00，天氣其實都有17/18度，但因為陰天而且風特別大，所以感覺超級冷，更慘的是大家都穿得不夠暖，都不時的在發抖。窩心的Chrissie萬歲大家每人一杯熱薑茶，絕對是雪中送炭，當時，穿的最少的我在想，為什麼我這條雙魚沒想到給大家買薑茶呢？我只是不停的回答大家說：『我唔凍，我游冬泳d水仲凍啦！』不怪得這些年來她已經由Chrissie變成今日大家都叫的娜姐。多謝娜姐杯薑茶，救了小方。」

小方坦言周秀娜已經不是昔日的Chrissie，而是已經變成今時今日的娜姐。（VCG）

不少網民見到小方千字文後叫他要好好珍惜這段友誼，不過有人則指出「之前傳過緋聞女友喎！」，他竟然完全沒有印象，間接表示兩人的緋聞只不過是空穴來風：「really（真的嗎）？」不過，可能小方寫娜姐的讚賞文寫得太好而招人妒忌，梁靖琪（Toby）都留言表示：「Dude… u better write 千文字 bout me too!!! 😂（兄弟，你都寫關於我的千字文吧！）」

梁靖琪都好想小方以千字文讚賞自己。(tobyleungchingki@IG)

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