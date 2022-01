方力申自爆每年與周秀娜傳短訊互祝生日：這就是我們的bromance！

方力申出道多年以來緋聞數之不盡,連周秀娜(Chrissie)都曾經被列作「小方緋聞女友」名單之上,不過其實兩人之間有的只有兄弟情。小方和Chrissie最近一同拍劇而聚首一堂,他在Instagram自爆原來兩人已經五年沒有正式見過面,但每年都會透過短訊互祝大家生日快樂:「這就是我們的bromance(兄弟情)!」



周秀娜和方力申最近一同合作拍劇。(Instagram:@alexfongliksun)

他坦言五年前因失去手機的大部分資料和短訊紀錄,直到現時重遇周秀娜再看看兩人的通訊記錄才得知對方相當細心:「我們都不記得多久沒見過了,但我看了一看我們的通訊紀錄,從2017年開始到去年2021年,Chrissie每年的正日生日,我都會發短訊祝賀她,我是沒有set reminder ,雙魚座特性,細心,就是記得,這就是我們的bromance。」

小方其實以前曾經與周秀娜傳過緋聞,不過其實只是好兄弟。(VCG)

他又憶述兩人曾多次合作,從Chrissie未入行一同拍廣告,到一起到昆山拍電視劇和在上海拍電影,以及今次回香港又合作電視劇:「雖然我們多年沒見但是我一直都有關注她,看到Chrissie的努力得到觀眾和業內人士的支持,讚賞和尊重,衷心的替她高興。」

小方笑言周秀娜已經不再是昔日的Chrissie,而是已搖身一變成今時今日的娜姐:「昨天我們在飛鵝山從早上8:30一直拍攝到下午6:00,天氣其實都有17/18度,但因為陰天而且風特別大,所以感覺超級冷,更慘的是大家都穿得不夠暖,都不時的在發抖。窩心的Chrissie萬歲大家每人一杯熱薑茶,絕對是雪中送炭,當時,穿的最少的我在想,為什麼我這條雙魚沒想到給大家買薑茶呢?我只是不停的回答大家說:『我唔凍,我游冬泳d水仲凍啦!』不怪得這些年來她已經由Chrissie變成今日大家都叫的娜姐。多謝娜姐杯薑茶,救了小方。」

小方坦言周秀娜已經不是昔日的Chrissie,而是已經變成今時今日的娜姐。(VCG)

不少網民見到小方千字文後叫他要好好珍惜這段友誼,不過有人則指出「之前傳過緋聞女友喎!」,他竟然完全沒有印象,間接表示兩人的緋聞只不過是空穴來風:「really(真的嗎)?」不過,可能小方寫娜姐的讚賞文寫得太好而招人妒忌,梁靖琪(Toby)都留言表示:「Dude… u better write 千文字 bout me too!!! 😂(兄弟,你都寫關於我的千字文吧!)」

梁靖琪都好想小方以千字文讚賞自己。(tobyleungchingki@IG)

