熙娣想聊｜小S爆肌保鑣野外全裸放煙花涉違法　寸爆回應惹爭議

【熙娣想聊／小S／保鑣】小S新節目《熙娣想聊》上線後頗受關注，不過節目中的「保鑣」許得瑋卻傳出負面事件，被爆在戶外裸體、元旦在鬧區施放煙花，有妨礙社會秩序維護法之虞。
據《鏡週刊》報導，許得瑋遭投訴在南部瀑布玩水脫到一絲不掛，不僅背部入鏡，還轉身讓友人錄影，之後在元旦當天，又被爆在西門町以噴槍點燃煙花施放，他當時在限動開心寫下:「我是個十足的屁孩，拿起你的大拇指。」
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對此，台北市環保局指出特定節日可施放煙火，但不得在學校、醫院、文教區域50公尺內，違者處3000元台幣罰鍰。而公開裸露的部分，依照社會秩序維護法，妨害善良風俗不聽勸阻者，可處6000元台幣以下罰鍰。許得瑋經紀人表示，公司已勸誡許得瑋，未來會更謹慎行事。
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