周興哲哥哥原來係爆肌男！186cm周予天搏盡全裸出寫真又出"閃卡"

2015年赴台發行首張個人全創作迷你專輯的周予天（Alex），讓大家認識到擁有多元音樂創作才能的他，近期更以〈分手放手〉、〈唯一寫過的情書〉兩首歌曲風靡多國海外歌迷，在睽違五年之後，周予天在12月7日同步推出全新首張創作專輯《IDOL》與首本個人寫真書《IDOL：周予天寫真》，將赤裸裸的自己毫無保留的與大家坦誠相見。



在台灣人氣運動實境節目《全明星運動會》第二季中總是拚勁十足的周予天，因堅毅不造作的表現，收服了廣大觀眾的心而圈粉無數。首本個人寫真書《IDOL：周予天寫真》，剛上市即勇奪台灣網路書店即時榜冠軍！

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全書特別邀請攝影界知名的男體攝影大師「晏人物」掌鏡拍攝，以最高規格、最大密度拍攝製作，更是 Alex周予天首度挑戰大尺度攝影的寫真書！書中除了展現周予天逆天的高顏值外，張張精采的結實肌肉與精壯的完美曲線全都在寫真書中展露無遺，更加碼收錄令人臉紅心跳的出浴帥照，直擊粉絲的心窩。

擅長男體攝影的晏人物，更利用鏡頭捕捉到周予天內心深處的靈魂，讓人在《IDOL：周予天寫真》窺見不同於偶像身分的他。外表帥氣也是美國名校高材生的周予天，自出道以來一直被外界層層定義，在寫真書中運用一件西裝外套巧妙遮住全裸身體，象徵剝除多重標籤下的真誠自我，而精心安排的千變拍攝場景，呼應著同名專輯歌曲的意念，讓音樂與寫真書完美的跨界結合！

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「在成為別人的偶像之前，你必須成為自己的偶像」不畏任何定義，只做自己的周予天，希望用首張創作專輯《IDOL》與首本個人寫真書《IDOL：周予天寫真》，卸下之前大家所認知的自己，重新看見不失真我的周予天。

《IDOL：周予天寫真》已經正式上市，首刷附贈「斯文野獸雙變收藏卡」一張，台灣網路書店還有「同名專輯同捆簽名版」，內含簽名版寫真書、同名個人專輯以及IDOL斯文野獸雙變收藏卡一張。

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