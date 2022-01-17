三台收視報告｜《愛回家》重返巔峰　《異搜店》連破紀錄

三台收視報告又再出爐，今次的日期是1月10日至1月16日。今次報告集中講兩台的劇集，TVB有口碑保證的《城寨》系列《鐵拳英雄》，又有《異搜店》大結局，而ViuTV有最新自家劇《IT狗》登場，三套劇暫時也有不錯的成績。



先講TVB，很久沒重點留意的《愛．回家之開心速遞》由上星期的23.7點升至今周的26點，還記得以前計七天跨平台收視的時候，28點左右算是高的水準，現今26點其實也是追上當時的水平。而迎來大結局的《異搜店》錄得好成績，由22.3點升至25.5點，升幅達3.2點，全劇成績取得平均22.3點，是2021年1月以來位列第三高收視劇集 ，第一及第二分別是《逆天奇案》24.7點和《寶寶大過天》23點。而星期五晚上大結局更取得跨平台直播收視28點，觀眾182萬，是2020年8月以來劇集單集收視之冠。

《異搜店》大結局變李成昌Solo表演。（《異搜店》截圖）

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而首播的《鐵拳英雄》，是《城寨英雄》班底又一套動作片，之前積落的口碑自然會令大家對劇集有所期望，首周收視錄得20.9點，未算太好，而首周跨平台直播收視平均21.7點，是2021年1月以來第二線（9點半）劇集暫列第二位，第一位是22.5點的《伙計辦大事》。

唔少人對劇集有期望。（《鐵拳英雄》劇照）

而ViuTV方面，《IT狗》首周錄得4.1點的成績，比起上星期《塵沙惑》結局篇的2.2點高出接近一倍，證明港片自家劇的吸引力更大。4.1點這個成績也高於ViuTV的慣性收視3點左右，只是比《全民造星》差，所以絕對可以收貨。

《IT狗》主打年輕人主場。（劇集截圖）

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