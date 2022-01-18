姜濤中三退學感遺憾　常提自己不能自滿：我有自知之明唔係咩天才

MIRROR成員姜濤早前以錄影形式擔任Do姐鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》嘉賓，節目於昨日（17日）終於播出，姜濤罕有地剖白自己的內心世界。19歲成為《全民造星》冠軍、並在出道短短三年成為受萬人喜愛的歌手，只不過對名利兼收的姜濤來說，原來心中仍然有不少遺憾：「冇完整嘅學生時代回憶，我覺得好可惜！」



姜濤擔任Do姐鄭裕玲的電台節目《口水多過浪花》嘉賓。（Instagram：@do_do_cheng）

眾所周知姜濤中學時期曾經是一個200磅肥仔，曾因此而受到他人取笑被欺凌，不過他坦言其實自己當時之所以不受歡迎，除了外表，更可能是與自己的性格有關：「我係一個好肥嘅人，但內心深處唔肯承認自己咁肥，當呢種矛盾狀態一齊時，就會做到乞人憎，可能大家話我肥，我會話：『肥乜吖！』我都會攻擊番人哋，人哋可能一句玩笑說話，我好認真，呢啲可能導致到外界人愈來愈唔鍾意我，我都唔想鍾意佢哋，呢種幼稚心態，導致自己嗰時冇乜認識到朋友。」他笑言以前覺得被欺凌，但回想起就知道原因：「其實諗番自己性格都好有問題，如果唔係自己性格，都唔會受到咁樣對待。」

姜濤體重高峰曾達200磅，更因而經常被嘲「死肥仔」，令他失去自信。（ViuTV截圖）

姜濤曾就讀鄧肇堅維多利亞官立中學，不過只讀到中三就轉學去青年學院（邱子文）讀文憑，外界一直不知道其轉校原因，他在Do姐面前直認自己當時人成績太差被踢出校：「人哋踢嘅，係咪呢，因為我係留班，呢樣冇乜好隱瞞，留班之後，又冇乜癮，唔想喺呢間學校，因為冇乜朋友，嗰時社工介紹不如去讀其他嘢，所以就離開咗，而離開後幾後悔，後悔冇珍惜學生時光。」

他坦言如果能夠回到學生時期，希望可以努力減肥，而非中學畢業才開始減肥：「希望成熟啲、希望學生時代都靚仔，內心深處唔甘於做肥仔。」姜濤雖然自己不夠膽說自己的成長很勵志，但希望大家可以學會多與自己溝通：「問吓自己想成為乜嘢人，最可以推動自己只有自己，多啲同自己溝通，誠實面對自己諗法，係咪甘於成為咁樣嘅人，希望多啲同自己溝通，所以最終解決都係自己。」

姜濤蟬聯叱咤「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」。（葉志明攝）

姜濤能夠於出道短短時間火速「上神枱」，除了工作不斷成為廣告界寵兒，音樂作品亦受到香港人喜愛，更在多個頒獎典禮上橫掃多個大獎，但他時刻提醒自己不能夠自滿：「因為之後會有更多後生過、靚仔過同跳得好過自己嘅人，希望自己變得成熟。」他又稱：「我有自知之明，唔係乜嘢天才，又唔係由細學音樂學到大，冇資格話好，我對自知之明好高，有幾多係靠運氣，如果話靠自己行過嚟就太自大，有上天同身邊人幫忙。」

姜濤希望自己可以成為一個能將為人處事的精神帶給所有的香港人的藝人。（Instagram：@keung_show）

姜濤表示雖然自己仍然在事業起步階段，但希望自己可以成為一個能將為人處事的精神帶給所有的香港人的藝人，獲Do姐大讚思想成熟：「攞得愈嚟愈多，更加要畀嘢人哋，除咗作品，就係精神，之前睇《梅艷芳》，佢（梅姐）以身作則嘅為人處事精神，教香港人好多生活上嘅嘢。作為一個藝人嘅價值，唔係喺呢一行留低乜嘢，而係要離開呢行後留低乜嘢。」