謝安琪大意露出P圖痕跡　身後光線門框全彎曲手臂更模糊一片

謝安琪（Kay）出道以來形象優雅高貴，現年已44歲的她依然保養得宜，亦是不少人心中的女神級代表。早前她出席《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2021》時以一身白色Tube Top襯黑色闊腳褲的性感打扮現身受到矚目，獲網民大讚女人味滿瀉，但卻有人發現Kay的Instagram照片中，竟然有笨拙的P圖痕跡？
Kay在IG公開多張叱咤當晚的造型照，低胸晚裝盡顯她高貴又優雅的一面，但卻有網民發現其中一張照片中的Kay手臂旁邊的背景光線條變形，更有一張照片Kay身後的牆身和門框嚴重彎曲，大意地露出P瘦自己的馬腳。
有網民翻出當晚Kay在叱咤頒獎禮上的電視片段，發現她的手臂確實沒有照片中纖幼，不過外貌依然相當養眼，比不少年輕女星更加有氣質，凍齡值驚人。
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