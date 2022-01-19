鄭浩南返馬來西亞與家人團聚　日日陪囝囝打網球可惜傷勢仍未康復

現年57歲的鄭浩南自從2002年與馬來西亞籍太太結婚後，逐漸淡出演藝圈，並移居馬來西亞，兩人婚後育有一子一女，而鄭浩南亦在當地落地生根，不過近年因為工作關係，他就長駐內地，直至上個月終於返到馬來西亞與家人團聚。鄭浩南近日不時拍片分享在馬來西亞的休閒生活，他透露每日都會相約好友一起打波或happy hour，非常寫意，他更頻頻曬出打網球的短片：「現在每天做的事情，陪小朋友練球。」片中鄭浩南同一個小男孩在打網球，從小朋友的身高來推斷，應該就是他的囝囝，雖然囝囝背對鏡頭，但見他曬到一身黝黑膚色，絕對是運動健將一名！



鄭浩南返到馬來西亞與家人團聚後，幾乎日日陪囝囝打網球。（影片截圖）

有姿勢，有實際！（影片截圖）

身穿T恤及短褲的鄭浩南，活力十足，身材依然健碩，狀態Fit爆！不過其實在去年過年期間，鄭浩南曾因舊患復發，需要獨自入院做手術，手臂入面釘了12根釘子，可惜經過近一年休養後，他就直言仍未完全康復：「去年大年初一的時候，這裏嚴重受傷，就是那個rotator cuff（肩旋轉肌肌腱斷裂），做了一個很大很大的手術，但是非常非常不成功，所以現在我的棒球啊、網球啊，都沒有以前的功力了，現在只有40%以前的水準，無所謂，重新再練，慢慢來。」網民紛紛留言為他加油打氣，希望他早日康復！