大馬男神祖雄床上表現獲「用家」激讚！身懷巨物卻因這原因被嫌棄

「同志天菜」祖雄去年12月推出首本寫真書「Be My Hero」，短短一個月不到就突破5000本，他18號舉辦媒體感謝餐會，宣布寫真書已經二刷，22日將辦簽書會，他在書中「大展雄風」，他也很滿意自己的尺寸，過去有女友量過，「小祖雄」長達18公分，「但天氣冷會縮1公分，變成17」，他透露過往對象用過都說讚，評價高達5顆星，可說是有口皆碑。



他先前出過兩本都是健身書，這次寫真書尺度超激，有些照片只用大腿巧妙遮住重點部位，「拍的時候我很進入狀況，但跳出來自己看，還是會覺得有點害羞。」他自豪尺寸不小，還曾被某任女友抱怨過太大，「對方覺得不太舒服，希望我可以溫柔一點。」但除此之外，他床上表現仍令人激賞，「用戶回饋都給好評，有5顆星。」

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也因為身材太傲人，他在模特兒時期去健身房運動，竟被一名陌生男子盯上，還趁他淋浴的時候拉開浴簾想偷窺，「我當時滿生氣的，馬上問他你在幹嘛，那個人就被我嚇跑了」。不過他至今單身4年，還沒有穩定交往的對象，去年他曾被拍到和烏克蘭正妹佳娜進摩鐵，都進展到這階段了，還不算女友嗎？他坦言，現在時代不一樣了，「如果真的要交往，我會希望以結婚為前提，我和她都還在互相觀察中。」

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