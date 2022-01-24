陶大宇曾大方分工作畀黎耀祥　否認幫對方供樓：好多錢使㗎佢

陶大宇與視帝黎耀祥認識多年，兩人曾合作拍攝電視劇《影城大亨》，由於劇集有67集，拍攝時間長又朝夕相對，累積了深厚感情。黎耀祥在2017年於訪談節目《最佳拍檔》公開感謝好兄弟陶大宇，透露當年因要供樓而經濟拮据，「大宇哥真係好好，佢上去（內地）登台，佢話：『祥仔，嚟，上嚟幫我做一Part啦，我分一舊畀你。』喺佢自己度分一舊（畀我）。」黎耀祥坦言：「我到而家都仲記得。」



+ 10

近來演唱《倒轉地球》而在網絡惹起話題的陶大宇接受YouTube頻道「HEBEFACE」訪問。談及這段往事時，他卻否認指：「梗係冇啦！其實冇啲咁嘅事。」陶大宇笑言：「祥哥仔從來冇窮過，從來好多錢使㗎佢。」

黎耀祥和陶大宇感情深厚。

陶大宇憶述這段往事，他說：「只不過嗰陣時我同佢做嘢呢，係一件好順利成章嘅事嚟㗎啫！因為嗰陣時我同佢拍《影城大亨》，差唔多都有60幾集，拍咗成8個月定唔知9個月，我日日對住佢喎！我對佢仲多過對我屋企人，大家感情又好好啦，又啱傾，大家又啱Key啦，同埋共同喺一個世界做同一樣嘢呀！咁變咗我覺得，喺嗰個環境裡面，喺嗰個情況裡面，你附帶做埋其他嘢咁我覺得都好正常呀！咁適逢我嗰陣都開始商演，久唔久上去唱兩首歌仔，搵吓食咁樣，又唔捨得對方，我咪問吓佢有冇興趣，喂！一齊玩吓。佢話得唔得㗎？我話得！我咪𠱁佢：『最多咁啦，我份人工畀一半你啦，一齊上去玩。』咁樣咋嘛！並唔係坊間講到呢......祥哥仔好有錢㗎，唔好以為佢好窮呀！冇呢啲咁嘅事。」

陶大宇稱讚黎耀祥比自己更重情義，「我覺得佢都係個重情重義嘅人，佢記住咗呢件事件，記住咗喺個心度。到今時今日，都仲有機會畀佢講返，我覺得佢重情義多過我。我都好多謝祥哥仔啦！」他續笑指黎耀祥好有錢，「買豪宅靚車，我都未買豪宅、未買靚車。」

有網友問到陶大宇未曾攞過視帝，會否有遺憾，陶大宇承認有遺憾，他表示：「但係都冇辦法㗎，因為我走嗰個年代，佢都冇咩舉行過啲乜乜頒獎典禮，我走嗰年佢哋就舉辦㗎啦！」不過他沒有放在心上，坦言做人「要講時機」，又否認與無綫（TVB）鬧翻。

點擊下圖重溫陶大宇演出：