東張西望 | 林映輝訪36蚊兩餸飯老闆遭轟無禮：其他大廚都得㗎啦

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》周六（15日）播出一集，外景主持林映輝採訪兩間餐廳於停晚市下如何成功殺出血路。期間一間位於油麻地兩餸飯負責人兼大廚吳偉權師傅就介紹店內餸菜，他一日會炒約百盤餸菜，並說道：「我哋係大鑊嘢，要當小菜炒。第一要有力先.....你係不停要拋，唔係用鑊鏟我哋。」林映輝就問道：「其他大廚都得㗎啦！你有咩優勝人嘅地方呀？」師傅回答指：「唔係，唔得㗎！好多炒唔到㗎。唔係吹水，真係炒唔到，由朝炒到晚，一百個冇得放。」



片段昨日（17日）放上YouTube後，部分網民認為林映輝的質疑無理，留言表示拋起一隻鑊並不是想象中容易，「至少15kg重，仲要拋得起」、「權師傅一個人炒哂，每日過百鑊，真係仲辛苦過做苦力」、「睇吓權老闆個Menu有成最少25道菜就知道佢並非等閒之輩，每道菜唔易做」。有網民表示父親是中廚，外人不明白行內辛酸，「我支持兩餸飯啊 個（嗰）個師父講得啱啊 你估個個咁易炒到 你拎個鑊都未必得啦 （利申：我老豆中廚 頭鑊 知道佢地黎（呢）行有幾辛苦）」。

即睇林映輝採訪人氣兩餸飯餐廳負責人權老闆：

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58歲的外景主持林映輝，人稱「輝仔」，於TVB工作逾30年，是《城市追擊》《全線大搜查》《娛樂直播》《東張西望》的四朝元老。她於2020年採訪過一單80多歲婆婆被狠心侄兒賣掉安樂窩的報道，當時她陪伴婆婆上門連番質問侄兒，伸張正義之舉贏來不少網民稱讚。

現年58歲的林映輝是《城市追擊》《全線大搜查》《娛樂直播》《東張西望》的四朝元老。

點擊睇80多歲婆婆被狠心侄兒賣樓報道：

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