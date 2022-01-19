全民造星IV | Marf邱彥筒粉絲被封鎖IG　疑因愛成恨爆偶像大鑊？

在ViuTV選秀節目《全民造星IV》奪下冠軍Marf（邱彥筒）憑型爆外表和出眾實力，未出道前已人氣十足，現與另外7位成員組成女團COLLAR發展後，未來更是令人期待。不過人紅是非多，近日有粉絲脫粉後，指控COLLAR成團後不久，Marf便封鎖其Fans Club 的IG帳號，該粉絲於IG限時動態發文抒發失望之情：「出道前幫你做咁多嘢 少少感恩的心都冇嗎 一出道有藍Tick就BLOCK我 真係對你好失望。」



Marf是《全民造星IV》冠軍。（陳順禎攝）

該前粉絲續表示：「一邊話唔想叫人FANS 唔想有咁大距離感 一邊叫人入GROUP幫你造勢 呢啲『星』我真係追唔起 祝你快啲衝出宇宙」。除了指控Marf甫出道便封鎖其IG帳號，他又貼出對話截圖，表示有人指控Marf待人接物態度差：「總之佢對同事態度都幾差下（吓） 不可一世」；又指Marf受訪時隱瞞有男友一事。

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從該位粉絲的IG帳號可見，他早前仍祝賀COLLAR出道，4天前卻突然貼出Marf與其任職廣告模特兒的男朋友盧思睿（Bryan）的合照，態度明顯有變，並指自己所言並非虛構，更稱有粉絲要控告他散播謠言，他反擊稱：「唔鍾意睇唔緊要，你繼續追，可能有日你會明」。不過該粉絲未有對指控提供任何實質證據。

該粉絲的帖文近日被轉發至Facebook群組，問到發生甚麼事，有網民留言回應指，有傳該位粉絲是Marf Fans Club的Telegram管理員，但於《全民造星IV》決賽當晚因未能與Marf合照，一怒之下無預警踢走Marf及大部分成員；有人又指該位粉絲純屬Hater。

不過該位前粉絲曾出Post反駁：「唔係因為影唔到相所以小氣脫飯，決賽當晚我不在九展現場」、「話我係痴（黐）線黑粉？我幾個po都係repost事實咋喎，冇生安白造任何嘢」 。他又強調自己因為失望才脫粉：「粉轉黑原因：同上，接觸咗幾個月覺得失望，之前個story已經講咗」，雙方各執一詞。該位前粉絲接受《香港01》訪問時則表示：「我唔係特別想做新聞煲大佢 詳細嘅唔特別去講啦」。

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