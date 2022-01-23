雪姨踩盆菜不及Ritz-Carlton　基隆茶餐廳或告誹謗：生意唔係咁做

富貴YouTuber雪姨近日拍片先後點評酒店Ritz-Carlton的$688一人份盆菜、帝京酒店$788二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜，而她品嘗基隆茶餐廳的盆菜時便指蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚亦比起Ritz-Carlton出品相差太遠，最後基隆茶餐廳的評分只有2.5分，而帝京酒店和Ritz-Carlton則分別是7.5分和9分。

雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難

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雪姨點評盆菜的片段惹來不少網民反感，直指她十分離地，又斥她借踩基隆茶餐廳的盆菜髮菜少，再賣生髮產品廣告極不尊重。雪姨其後已將片段下架，並在YouTube社群致歉，隨後再於IG表示「會為基隆做返啲事，大家請放心是會彌補的」。不過雪姨的道歉仍未平息眾怒，許多網民繼續留言批「拍片道歉啦」、「黑心」。

雪姨將有關片段下架後，便在YouTube社群致歉。（YouTube/@Snow E）

基隆茶餐廳今日（23日）有員工在Facebook發文，稱「睇唔過眼有大口KOL 詆毀本餐廳聲譽」，故出Post回應雪姨，「為咗我地舖頭上上下下所有員工每日辛勞工作付出而出聲」。基隆茶餐廳表示，盆菜沒有雪姨聲稱般難食，許多客人都留言回圖稱讚好食，又回應指雪姨的「所謂廣告完全無質素」，更會考慮告雪姨誹謗。

基隆茶餐廳發文稱考慮告雪姨誹謗。（基隆茶餐廳FB圖片）

基隆茶餐廳直斥雪姨「藐嘴藐舌仲要帶住不肖（屑）樣詆毀我哋嘅一人盤（盆）菜，你要做生意唔係咁做既（嘅）」。最後他表示：「我地（哋）雖然只係一間茶餐廳，但係你憑乜睇唔起我哋呢，我老細都係白手興家服務社會，呢個世界係咪真係人善被人欺呢？」

基隆茶餐廳的帖文引來許多網民正評，有支持者表示基隆茶餐廳有人情味，食物質素佳，會繼續幫襯，又貼上餐廳盤菜照片，力撐盆菜並非如雪姨所言般惡劣。

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