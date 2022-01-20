ViuTV大台理論 | 監製親解抽擊TVB原因　又爆一早已邀曾俊華參演

ViuTV現正熱播中的電視劇《IT狗》開播後已有頗高討論度，其中必數是不時借《大台理論》直線抽擊對手無綫（TVB）。劇中，MIRROR成員Lokman（楊樂文）飾演的星之子Tony經常手持由他親自撰寫的書本《大台理論》，頭頭是道地引用書中理論，解釋「大台」常用橋段，其中包括一家人齊齊BBQ的大團圓結局；歡喜冤家最後變情侶開花結果；有計謀的人都敵不過《刑偵》的大宇式盤問等等。



Lokman飾演的星之子Tony經常手持一本《大台理論》，引用TVB經典橋段解釋當下情況。（劇集截圖）

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監製羅耀輝（Andy）向《香港01》親自拆解《大台理論》的來由，他說：「大台理論係導演同編審一齊諗出嚟，好早劇本已經有呢樣嘢，決定放喺Tony星之子身上。因為佢係個好講理論、好自信嘅人，所以我哋覺得如果將呢樣嘢擺喺佢身上，係樣好好玩嘅嘢。」

Lokman解釋三個大台理論，包括BBQ、歡喜冤家、《刑偵》的大宇式盤問：

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問是否直線抽擊TVB橋段老土？羅監製解釋是喜劇效果，希望活化「大台」常用的橋段，他表示：「唔係話老唔老土嘅問題，你當係舊瓶新酒，點樣可以用另一種方式演繹都會出到個效果。而家事實證明，觀眾都鍾意。」羅監製續指，《大台理論》在後面的集數會再出現，他透露：「會比之前玩得更盡。只可以講，有一個佢哋會親身、現身，實戰地去實踐大台理論。」

Lokman經常攞住《大台理論》。（劇集截圖）

另外，第五集邀來前「財爺」曾俊華客串亮相，與Lokman一齊比心心扮可愛，羅監製坦言：「導演係私底下搵佢，佢同曾生早幾年前因為合作而認識，劇本好早已經希望搵佢客串，而曾生都好爽快，一口就答應咗。」

至於MIRROR三子表現，他直言Lokman和Stanley（邱士縉）都有演戲經驗，平穩有自信，而經驗較少的Frankie（陳瑞輝）用了一段時間熱身，及與導演磨合後，亦成功演繹出「Never」的放負效果。

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