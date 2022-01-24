雪姨累主辦市集檔主退租　KOL卓飛受氣狂鬧八婆：簡直係羞恥

富貴YouTuber雪姨因為近日一段盆菜食評影片，比較酒店Ritz-Carlton的$688一人份盆菜、帝京酒店$788二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳$128一人份盆菜，受到網民質疑用高級酒店比較茶餐廳產品測試不公平，連日來都受到指摘。雪姨多次道歉仍無補於事，近日有份籌備的市集亦受雪姨風波影響，爆出退租潮。

雪姨有份主辦的市集上周五舉行，受到盆菜事件影響，有網民表示不會到場支持。（IG）

雪姨踩盤菜不及Ritz-Carlton 基隆茶餐廳或告誹謗：生意唔係咁做

雪姨盆菜片引發公關災難 向基隆茶餐廳道歉︰我及團隊上了一課

雪姨盆菜片上周四（20日）上架，受到大量批評後旋即下架，捲入事件的Ritz-Carlton酒店則在社交平台澄清沒有贊助雪姨任何盆菜。至於雪姨有份籌備的新年市集，上周五（21日）開始舉行，但受到盆菜事件影響，有網民湧到市集post留言表明因為雪姨而不支持，甚至有份擺檔的UFO達人卓飛亦非常憤怒，他回覆網民時仍未平熄怒火，以「臭X」及「八婆」鬧雪姨，又公開表示會收檔：「簡直係羞恥... Ｘ! 執野走！最多咪蝕租金！我唔信啲貨賣唔出。」

UFO達人卓飛原本有份擺檔，近日嬲到退租。（資料圖片）

UFO達人卓飛原本有份擺檔，近日嬲到退租。（facebook）

Ritz-Carlton回覆冇贊助盆菜予雪姨 大方稱：望飲食業百花齊放

雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難

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雪姨再出po道歉。（IG截圖@iamsnowwhitewhite）

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