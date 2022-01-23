IT狗｜周祉君飾演「Lou」疑影射Brian Cha　吸引本尊拍片讚有共鳴

由凌文龍、陳漢娜、楊樂文（MIRROR成員Lokman）、岑珈其和陳湛文等人主演的ViuTV電視劇《IT狗》近來在網上討論度爆燈，早前第十一集中創辦「Loutivation」的Lou（周祉君 飾）透過電腦螢幕講出一段勵志說話的一幕，令不少觀眾都覺得是影射YouTuber Brian Cha（車志健），甚至成功吸引本尊收看兼拍片大讚。



Brian Cha非常喜歡《IT狗》。（YouTube影片截圖）

Brian Cha於上周五（21日）在YouTube拍片公開一條名為「我Brian Cha睇完《IT狗》有啲嘢想講」的影片，他表示最近有不少朋友向他推介《IT狗》，而且公司所有員工都有收看，因此自己決定開始追，看了之後大讚對凌文龍飾演的阿信即使身邊的人不支持其創業仍堅持下去感到非常有共鳴：「我身邊有好多朋友會跌咗落個谷底度，原本想做但係因為身邊嘅人唔支持，就好似當時我想破世界紀錄，我想創業，但係我身邊冇人相信、冇人支持我，我唔知點算。我想話畀大家聽，如果你好似阿信咁，你要相信自己，唔係人人都睇到你所睇到嘅嘢㗎！」他又指出，成功的人與失敗的人的分別，就是成功的人不會輕易放棄：「阿信佢未成功，但佢唔放棄，呢個就係所有成功嘅人嘅特質。」

《IT狗》成功受到大眾喜愛。（IG）

Brian Cha覺得阿信這個角色非常有共鳴。（節目截圖）

劇中被指影射Brian Cha的角色Lou，在第十集中拍片表示：「一年內，我可以令你嘅收入去到七位數，我可以你到嘅營業額去到八位數。Lou，Motivation，Loutivation。就好似我而家Loutivate緊你一樣，你要信我，你要信你自嘅嘅Vision（願景），我係阿Lou。」除了口吻與Brian Cha非常相似，「Loutivation」亦與Brain Cha的YouTube名「Brian Cha Motivation」吻合。

劇中角色Lou拍片的模樣與Brian Cha極為相似。（《IT狗影片截圖》）

連「Loutivation」這個字亦很相似。（《IT狗影片截圖》）

Brian Cha提到，見到Lou在劇中踩單車發電的一幕，就聯想起自己於2020年所創連續24小時踩單車產生最多電力的世界紀錄，令他覺得非常感動：「佢呢個故事對我嚟講呢，係非常之好有共鳴嘅！我好記得佢入面一句對白就係，人哋話Mission impossible，但對佢嚟講呢就係Challenge Accepted！幾有型係咪？」

Brian Cha當然機會是自己用雙手創造出來的。（YouTube影片截圖）

Brian笑稱雖然很欣賞《IT狗》，但唯獨有一句說話不太認同：「劇入面有一句機會，係留畀有機會嘅人，但對於我Brian Cha嚟講，機會係由自己雙手創造出嚟嘅！」

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