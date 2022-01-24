主角到齊！　帝京酒店發聲明否認與雪姨合作：網媒自費購買盆菜

富貴YouTuber雪姨上周四（20日）因一段盆菜食評片，惹起觀眾極度不滿，批評她用Ritz-Carlton酒店及帝京酒店的盆菜與平民茶餐廳盆菜對比。雖然雪姨就事件數度道歉，但未能停息怒火，昨日Ritz-Carlton酒店在社交平台以中、英文回覆留言網民，澄清沒有參與片段，亦沒有贊助雪姨。

雪姨指盆菜髮菜少會搞到甩頭髮、黑頭變白髮。（YouTube/@Snow E）

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同樣被捲入事件的帝京酒店，今日（24日）亦在社交平台發出中文通告，同樣否認有與雪姨合作：「『疫』境當前，香港飲食業可謂面對前所未有的挑戰，我們尊重每間努力堅持的食肆。就近日網絡媒體發表之試食盆菜影片，我們在影片播出後始知帝京軒為其中一間被評價的餐廳。酒店就事件澄清並無安排任何廣告贊助，盆菜亦是由網絡媒體自費購買，亦與對方無任何商業合作關係。我們謹此和同業共勉，期望我們繼續堅持，一同努力跨過逆境，讓香港這個『美食天堂』再創高峰。」

帝京酒店澄清沒有與雪姨合作。

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