主角到齊！　帝京酒店發聲明否認與雪姨合作：網媒自費購買盆菜

富貴YouTuber雪姨上周四（20日）因一段盆菜食評片，惹起觀眾極度不滿，批評她用Ritz-Carlton酒店及帝京酒店的盆菜與平民茶餐廳盆菜對比。雖然雪姨就事件數度道歉，但未能停息怒火，昨日Ritz-Carlton酒店在社交平台以中、英文回覆留言網民，澄清沒有參與片段，亦沒有贊助雪姨。
雪姨踩盤菜不及Ritz-Carlton 基隆茶餐廳或告誹謗：生意唔係咁做
同樣被捲入事件的帝京酒店，今日（24日）亦在社交平台發出中文通告，同樣否認有與雪姨合作：「『疫』境當前，香港飲食業可謂面對前所未有的挑戰，我們尊重每間努力堅持的食肆。就近日網絡媒體發表之試食盆菜影片，我們在影片播出後始知帝京軒為其中一間被評價的餐廳。酒店就事件澄清並無安排任何廣告贊助，盆菜亦是由網絡媒體自費購買，亦與對方無任何商業合作關係。我們謹此和同業共勉，期望我們繼續堅持，一同努力跨過逆境，讓香港這個『美食天堂』再創高峰。」
Ritz-Carlton回覆冇贊助盆菜予雪姨 大方稱：望飲食業百花齊放
雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難
點擊下圖觀看雪姨評基隆茶餐廳一人盆菜畫面：
+16
雪姨累主辦市集檔主退租 KOL卓飛受氣狂鬧八婆：簡直係羞恥鐵拳英雄｜王君馨「十二路譚腿」強勁一字馬獲讚：好戲在後頭《賭聖2》法國賭神近況曝光 真身為王敏德胞弟蒼老得最勁奇洛李維斯將出席「西藏之家」音樂會捱轟 內地網民呼籲抵制新戲雪炫Zico分手後朴信惠婚禮上再見面 粉絲驚訝居然已過了5年
同場加映：容祖兒Twins直播帶貨出師不利？ 網友質疑不專業：多做點功課啦
+7