蝙蝠俠│3分鐘正片片段搶先睇　謎語人喪禮上策劃恐襲留震撼訊息

由Matt Reeves執導、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、素兒卡維斯（Zoë Kravitz）及保羅丹奴（Paul Dano）等主演的《蝙蝠俠》（The Batman）將在今年3月上映，一段長近3分鐘的片段近日率先在網上流出，相信內容很大可能取取自未公開的電影正片片段。



羅拔柏迪臣飾演蝙蝠俠。（《蝙蝠俠》劇照）

這片段長約2分41秒，是關於男主角Bruce Wayne，又名蝙蝠俠，出席葛咸城市長Don Mitchell Jr.的喪禮，而片段部分場景都曾經在預告中出現。可是今次網上流出版在沒有跳過任何劇情下，講述Bruce Wayne來到喪禮現場，之後就見到葛咸城警察James Gordon。當時後James Gordon跟同袍討論葛咸城地方檢察官Gil Colson失蹤一事。

之後鏡頭一轉，外面傳來騷動聲，一輛私家車失控衝入喪禮現場。在危急關頭下，Bruce Wayne拯救了Don Mitchell Jr.的兒子，而策劃這事的幕後黑手，相信就是由保羅丹奴飾演的謎語人，因為鏡頭捕捉到他靜靜地離開現場。

謎語人是今集的主要反派。（《蝙蝠俠》劇照）

之後James Gordon叫車上的人行出來，沒想到，司機就是葛咸城地方檢察官Gil Colson。他綁著炸藥走下車，而身上貼有「TO THE BATMAN」的訊息，他手上的電話也隨即響起。James Gordon見狀，立刻疏散群眾。氛圍從莊嚴轉到不安，再由不安轉為混亂，最終留下這條伏線。不足3分鐘的片段在網上流出後，讓網民感到震撼，留言稱非常期待後續的故事。

除此之外，據外媒《The Hollywood Reporter》報道，華納曾舉辦一場長約4小時的試片會，與近期公開的片長175分鐘，包括片尾片段，足足刪走了一小時的劇情。

之前的預告都曾出現喪禮這一幕。（《蝙蝠俠》劇照）